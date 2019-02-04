回校經警署被捕 初中生：對警很保留 捲天水圍「非法集結」 母：現見到警察都感危險要走

回校取新書遇西鐵停駛 警署變必經路

張母昨向本報出示手機短訊及學校通告，內容提及安排學生在周一下午1時至1時半回校取新課本。張同學說，當日「西鐵曾一度停駛，故坐輕鐵到天耀站外回校」，形容在當時交通情况下，該路算「必經」，她稱約在當日1時半，「一落車想過馬路時，已有很多人聚集」，其間有人大叫「有防暴」，她與同學隨人群走避，「但警員由四方八面湧過來」，她與同學走到警署附近外時被噴胡椒噴霧，「四肢很灼痛」，「從未想過被警察拉」，稱當時腦袋一片空白「只識喊」，她說以往認為警察很正義，如今很有保留。

偕同學遭噴椒拘捕 「無助地喊」

至於與張同學一同回校取書的14歲陳同學（化名）同被捕，「警員話我們涉嫌非法集結」，她形容只感好驚，「不知自己做錯什麼事」，二人靠在被捕地方處的牆邊「無助地喊」。

母尋女折騰10小時 保釋已凌晨

驚悉女兒被捕，母親心急尋人，過程幾經波折。張母說，當日近2時收到女兒短訊描述情况，「我即打電話去了解，但女兒已失聯」，她即趕到輕鐵站外找女兒，「入警署時問警員，對方話無這個人」，她說曾向附近途人求證是否有人被捕，並從途人拍攝的照片找到女兒蹤影，並獲校長陪同再赴警署，但卻再度受阻，「防暴（說）很危險，叫我們不要靠近」，多番轉折後，下午5時多終見到女兒，頓時「才放心」。

昔不理政治 今後「企出來」抗議警濫權

當日下午2時起，折騰10多小時，張母保釋女兒時已是凌晨，女兒手腳因「中椒」多處發紅，「連日來稱好痛」，經此一役，張母說自己以往「不理政治」，但今後如有合法的遊行示威，抗議警方濫權「會企出來」，因「已對執法部門失去信心，日夜見到警察都覺得有危險要走，為何香港會搞成咁？」

警方於8月5日在天水圍警署外以涉嫌參與非法集結罪名拘捕43男35女，被捕者已獲保釋，其中兩名分別13及14歲女童，須於本月下旬向警方報到。案件現由新界北總區重案組第二隊人員跟進。

跟進該兩名女生被捕事件的立法會議員鄺俊宇感謝兩人信任，會盡力保護及協助她們。他稱，兩名同學被捕，不少街坊都非常擔心，盼她們堅強面對。

明報記者

（反修例風暴）