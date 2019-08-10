機場集會迫爆 青年：「光復香港」無關港獨

集會沒向警方申請不反對通知書。機管局發言人稱，昨在客運大樓實施人流管制，機場維持有秩序運作。

有港人不滿阻路擾民 遭罵拳打

集會昨日大致和平，惟傍晚出現小紛爭。從北京返港的港人梁先生質疑集會者阻路、嘈吵、擾民，又不滿有人揮動英、美國旗，說「What a shame to Hong Kong.」（對香港來說真是羞恥），隨即被集會者喝罵「垃圾」，有人用閃光和雷射筆照向他的臉，更有人拳打他鼻樑。機場人員和保安最後護送他離開，他亦報警備案。

稱「光復」指回復昔日自由

集會者向抵港旅客派發中、英、日、韓文的反修例宣傳單張，有人身穿吹氣「恐龍衣」宣傳反修例，成為「景點」。集會者又合唱Do You Hear The People Sing?和《海闊天空》等歌曲。

特首林鄭月娥曾斥有人喊「光復香港」口號是挑戰一國兩制，昨日機場集會亦掛起「光復香港 時代革命」巨型直幡。記者昨在集會中問過12名青年，全部指喊此口號不是鼓吹港獨或挑戰一國兩制。17歲楊同學帶同功課和書本到場，說近月見到警察濫權、元朗白衣人襲擊市民，令人不安，他喊「光復香港，時代革命」是想香港恢復原有的自由，「阻止白色恐怖」。

20多歲的葉小姐說，在一國兩制下，港人理應享有自由，但現在遊行和集會自由漸失，需要「光復」，市民不應再被政府欺侮，冀「時代革命」令市民與政府權力均等。另有女集會者說特首「亂扣帽子」，大家只想光復港人應有的民主自由，「時代革命」則是想政府聽從民意，不再一意孤行，絕非指要流血革命。

英台遊客喜見集會

剛從台灣抵港的張小姐喜見青年在機場集會。她在上海出生，約20年前嫁到台灣，上月曾來港遊行，因她不想香港被內地同化，「今天香港就是明天的台灣，台灣一定會守得住，香港人要加油」。

英國遊客Nick Starmer-Smith和太太Antoinette稱，7月26日來港時見證過「和你飛」集會，昨離港又見證集會，Nick喜見集會規模更大、更有力，有效吸引各地關注。他在場拿了一些小冊子，說返英後會向3個兒子講解反修例風波。

（反修例風暴）