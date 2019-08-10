傳黑幫荃灣北角今明施襲 警：緊密留意 確保人手處理

荃灣有社區中心暫停服務

有關消息在區內流傳，明愛荃灣社區中心有通告指收到有關暴力資訊，關注會員安全，經評估後決定今午2時起暫停服務。另外，中華基督教青年會荃灣會所亦發通告，下午6時後所有服務停止。

明愛荃灣社區中心高級督導主任彭智聰說，同事一直關心地區形勢，因中心位於新界南總區警察總部對面，經評估風險後，擔心現場有混亂風險，家長和小孩前往中心時會有安全問題，故決定下午2時起暫停服務。

民陣報案 工黨幹事晤警促跟進

工黨社區幹事趙恩來說，前日中午得悉流傳荃灣今晚會有黑幫斬黑衫人的消息，同日下午與警方會面時，已當面要求對方跟進。

另外，民陣兩名副召集人陳皓桓及何啟明昨日亦到北角警署報警，稱網上流傳有黑幫計劃在周日襲擊在港島東遊行的人。

警：周末衝突暴力風險「一定大」

對於上述消息，港島總區高級警司（行動）吳樂俊昨在記者會稱，警方收到有關情報消息，有緊密留意，今明兩日都繼續留意，逐一評估風險，並確保有足夠人手處理。他強調警方有信心和能力處理，但如何評估風險及行動部署細節不便透露。

他說，近期周末的大型遊行示威都出現衝突及暴力事件，故認為本周末的風險「一定大」。他呼籲參與者和平表達訴求，如附近居民及商店見危險情况發生，要留在安全地方，並關好門窗。

荃灣區議會昨日與警方舉行閉門會議。當區區議員譚凱邦說，議員質詢周一荃灣發生兇徒持刀襲擊時現場無警察，其後有市民對警員指示懷疑黑幫人物逃走的方向，但警員無追上。對於有關質詢，譚指荃灣警區指揮官甘榮耀並無回應。

另外，警務處昨公布委任前副處長（行動）劉業成為臨時警務處副處長（特別職務），即日生效，主要職責為協助處長處理大型公眾活動及策劃未來多項大型行動，包括國慶70周年相關活動等。

（反修例風暴）