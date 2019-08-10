警全拒今明4區遊行 准維園集會 申請人批限制和平示威自由 警：無政治考慮

警：就活動風險評估 絕非限制權利

港島總區高級警司（行動）吳樂俊昨在警方記者會上，被問到警方反對4區遊行，是否意味全港都不適合遊行，變相禁止市民示威、遊行、集會的權利，他回應稱，對於每個集會，警方都會看活動性質、人數、地點而作風險評估，考慮是否批出不反對通知書，強調絕對無政治考慮，又說警方近日亦有批准其他遊行集會，對於和平合法遊行，警方必定協助，並會確保市民表達訴求的自由，強調絕非限制有關權利。

大埔擬棄遊行 黃大仙取消

大埔遊行申請人陳凱興昨對於遊行上訴委員會維持警方發出反對通知書的決定表示失望和憤怒。他說主辦方在上訴時曾兩次提出更改路線，指路線不會經過政府建築物及警署，最後更提出下午6點半完結及只圍繞大埔運動場走幾圈，警方同樣不批准。遊行籌委會面對傳媒查詢時，數人激動哽咽起來。

陳凱興說，團隊會商討未來部署，今天傾向取消遊行，而就個別人的動向，他說在白色恐怖下，需徵詢法律意見。他估計大埔人會繼續基本生活，會「落街吃飯，有朋友探望自己，都會帶他到處遊覽」。

黃大仙遊行籌委會質疑，無證據顯示過去遊行集會期間或之後的衝突是由主辦方導致，批評警方未審先判，不負責任地限制市民和平示威的自由。有籌委會成員稱，因對上訴機制極不信任，故不會上訴，短期內亦不會在黃大仙申辦遊行，呼籲市民參與本月其他集會遊行。他說自己今天不在港，而籌委會已表明取消遊行，故就算今日有人照樣遊行，也不認為警方有理據拘捕自己。

深水埗港島東遊行上訴

深水埗遊行申請人稱，已3次與警方就遊行詳情會面，並兩度就路線讓步，批評警方仍反對，是無理限制市民和平發表意見、打壓遊行及集會權利，將就警方決定上訴。

港島東集會及遊行申請人回覆本報稱，正與律師處理上訴相關事宜。

明報記者

（反修例風暴）