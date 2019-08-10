不認同獨立調查 籲停暴力 稱中央不會坐視情况惡化

稱有責深究紛爭解決 現非時候

林鄭月娥昨兩次被問到會否成立COI時，重申不認同成立「法定」的COI，因為是針對警務工作，尤其現時仍在執法期間。她說有監警會機制，相信主席梁定邦會考慮事態發展，考慮將範圍由至7月2日，延長至其他引起社會關注的警務行動。林太稱，停止暴力，恢復秩序，令社會回復安寧後，政府有很多跟進工作做，她作為特首亦有責任深究政治紛爭、社會分歧、社會積累怨氣等，從而找出解決方法，但她認為現時不是時候。

談安撫示威者：

暴力者法辦 籲和平者放下分歧

至於除了呼籲停止衝擊，有何實質方法安撫示威者，她說如示威者採取暴力，政府會依法辦事，有需要會拘捕、檢控，再交法庭裁決；對於和平地參與示威遊行的人，林太說知道他們對政府在修例事件或其他政策有不滿，但亦不應縱容暴力事件。她希望和平示威者放下分歧，她願在日後認真聆聽，作開放式對話。

楊岳橋批「不停搬北京出來」

對於港澳辦及中聯辦周三（7日）在深圳座談會發放的信息，林太稱中央非常關注香港情况，非常信任特區政府及警隊能處理現時情况，她作為行政長官，當然會負起責任；要是香港情况繼續惡化，她從中聽到的信息是，中央不會坐視不理。楊岳橋批評林鄭月娥聲稱日後會深究社會分歧，質疑她日後會走數，又形容現時是她管理不善，將北京政府「拉埋落水」，擾亂外交格局，「不停搬北京出來」；他認為五大訴求不用中央批准。工黨張超雄質疑是否示威者「定時和定點」集會，政府就會回應訴求，促請當局正面與示威者溝通。

「友好協進會」會長唐英年昨與30多名建制派開記者會，他認為示威暴力趨升級，要「止暴制亂」，目前不適宜討論COI，但將來可再討論，又說現時毋須駐港解放軍介入。唐英年又稱，他願意獻身籌組平台，讓示威者與特首公開對話。自由黨黨魁鍾國斌表示，成立COI是社會相對有共識的想法，可以做到是好的，但認為不能單靠COI解決問題。

（反修例風暴）