林鄭：經濟下行較SARS嚴峻 3學者指誇大

籲商界為客戶租戶適當紓緩

林鄭月娥與33名旅遊、零售、銀行等商界代表開會後,聯同財政司長陳茂波及商務及經濟發展局長邱騰華見記者。林太引述與會者稱,對香港現時的政治、經濟情况非常擔心。她提到政府的應對,包括行政會議提早於下周二復會,已指示陳茂波領導政府人員,制訂紓解民困及協助企業的措施;並呼籲各界、特別是商界要以同舟共濟精神,為客戶或租戶提供「適當紓緩」,稱自己早前已向地產商發出呼籲。林太說,會上很多代表說大家「心情差」影響到本地消費,每次在傳媒收到的信息都很負面,建議政府「加把勁」發放正面信息,她會聯同有關部門跟進。

被問到《施政報告》會否派錢,林太預告施政報告會有大膽措施,恢復經濟動力,包括着力修補香港國際形象,而近日示威活動,反映由民生引發的深層次問題,報告亦會加強處理房屋及醫療等問題,展示她和政府願意和繼續有承擔管治香港。

有傳媒以英文發問,質疑林太強調經濟受影響,會否推動示威者「玉石俱焚」。林太回應稱,除非有一小撮人不介意破壞香港經濟,這些人與很多人合力建立的社會沒任何關係(They have no stake in the society which so many people have helped to build),所以作出暴力和阻礙行為,對市民日常生活和經濟造成極大損害。

林太形容香港經濟比SARS和金融風暴時更嚴峻,中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示,2003年SARS期間,市民每日不敢出街,但現時示威行動主要集中在周末,亦未見失業率明顯上升,「就當是每星期打風一樣」。他又說,現在香港上市的多為內地公司,這些公司在香港沒有業務,受示威影響較小,相信股價不會受影響。

莊太量:現如每周末打風 未見裁員

關焯照:回應兩訴求即恢復信心

中大國際貿易及中國企業課程聯席主任李兆波說,暫未見本港出現大規模裁員或要求員工長時間放無薪假的情况,而中美貿易戰亦未有定局。不過莊、李亦擔心若示威持續,出現嚴重人命傷亡,經濟有可能惡化。經濟學家關焯照認為,林太說法誇大,認為「只要政府肯回應撤回修例和成立獨立調查委員會兩個訴求,相信市場信心就可恢復」。

中小企指生意跌 泛民斥掩政治訴求

自由黨黨魁鍾國斌昨與香港中小企商會聯席會議多名成員開記者會,鍾稱短短一兩個月內,中小企生意跌幅是兩至五成,但稱這不是與去年同期比較數字。他稱中小企期望一切暴力盡快停止,擔心情况持續會出現裁員潮;有運輸和餐飲業代表稱有員工要放無薪假。被問到是否政府回應得太遲,令示威暴力升級、影響生意,鍾國斌稱政府錯過很多「止蝕」機會,希望政府短期內可以做到。

民主派會議召集人毛孟靜批評,政府以經濟數字「嚇港人」、掩蓋政治訴求,短時間或有效,但歷史顯示經濟及政治必須並行發展。會計界議員梁繼昌認為,中美貿易戰、地緣政治因素,如英國脫歐,比本地示威活動更影響經濟。

