關焯照：損外資信心 莊太量：航空業特別

經濟學家關焯照認為，內地民航局是透過有關措施作政治打壓，干預企業管理，會令在港企業受到更多掣肘，打擊外資來港投資意欲，影響香港國際金融中心地位，「香港贏在制度與內地不同，這樣的手法會將香港變成與內地城市一樣」。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則認為，航空業較其他行業敏感，「如果機師有政治理念，後果可以是駕駛飛機發動恐襲」。他認為香港並非經常像現在一樣政治活躍，相信事件不會影響香港國際金融中心地位。

民主黨主席胡志偉認為，事件反映中共不懂得自由市場運作，以政治干預本港企業，將會影響投資者來港投資的決定，「來港投資的風險變得更高，除非回報高到可對冲風險，否則外資會有疑慮，令本港競爭力下跌」。

自由黨黨魁鍾國斌認為，除非是已被捕者、或已確認在網上泄露乘客資料的員工，否則國泰管理層無可能知道每一名員工有否參與示威，認為民航局的要求是「難為了間公司」。不過，他認為此次屬個別情况，暫未見有其他公司有類似問題，相信暫不會影響投資者信心。

（反修例風暴）