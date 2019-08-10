「非法遊行」國泰職員禁飛內地 中國民航局發「重大安全風險警示」 國泰稱認真跟進

本港民航處表示，知悉中國民航局的關注和對國泰航空的要求。對於航班及人手安排，民航處着傳媒向國泰查詢。

中國民航局聲明稱，國泰近期先後發生有機師被控暴動罪後未被停飛，及惡意泄露香港警務人員信息等事件，認為國泰嚴重威脅內地航空安全，增加香港往內地的航空安全風險。據悉，民航局同日已責成民航中南地區管理局行政約見國泰。有消息稱，國泰高層對民航局公布也感愕然，正研究怎樣達到其要求，至於要向民航局遞交翌日航班機組人員名單，美國在911事件後也有此要求。

要求機組名單送審 包括越領空航班

下周四前交提升管控方案

民航局對國泰明確列出「三大要求」（見表），當中最迫切的，是要求今日凌晨零時起，停止所有曾參與及曾表態支持非法遊行、示威、衝擊活動，以及曾有過激行為的機組人員執行前往內地航班的一切職務；並在明日零時起，向內地提交往內地和飛越內地領空航班機組人員名單，如未經審核通過，不會接收該航班。最後是在下周四（15日）零時前，向內地提交加強公司內部管控、提升飛行安全和安保水平的措施方案。據了解，以往機組人員登機前，只需由航空公司檢查簽證等資料，現時民航局要求國泰將機組人員資料先給當局審批，否則有可能整架飛機遣返。

國泰昨晚表示收到有關指示，正仔細研究，會認真處理及跟進。公司強調一向把旅客安全放在首位，對於任何有可能威脅航空安全的不當及不專業行為都零容忍，一發現有關行為會嚴肅處理。

據國泰2018年年報，國泰直接營運航點共109個，其中內地目的地有26個。據公司公布今年上半年的客貨運量，以收入乘客千米數（RPK，量度乘客乘搭里數 ）計，內地客共有超過45億，佔整體約6.7%。內地國航目前是國泰第二大股東，持有國泰29.99%股權。國泰則有國航18%股權。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，事件對國泰業務造成多大影響，要視乎最終有多少員工受影響，但相信公司可應付人手調配問題。有投資國泰的基金經理稱，國泰實際上很難確定個別員工有否參與示威，認為民航局說法更多是宣示立場。

國泰機組人員：很多同事驚訝憤怒

本報昨就事件向立法會功能界別（旅遊界）議員姚思榮查詢，姚稱相信民航局昨日聲明是基於安全角度出發，試圖保障旅客及航機安全。國泰空中服務員張小姐表示，支持反修例活動，早料到內地會施加政治壓力。她表示，不期望國泰能保障員工，不過她本身半年才會執行一次內地航班職務，「不讓我飛（內地），我就不飛內地，無所謂」。另一國泰機組人員表示，昨日很多同事討論有關消息，均感非常驚訝及憤怒，質疑內地當局憑什麼要國泰要求「支持非法遊行」的同事停飛。

空總：遊行集會是基本法賦予權利

公民黨昨夜亦發新聞稿回應，認為民航局此舉比修訂《逃犯條例》更可惡，猶如隔空將內地的社會信用評分系統套在港人頭上，在香港蔓延白色恐怖。

香港空勤人員總工會昨深夜發聲明，對民航局的「航空安全警示」深表遺憾，表示遊行、集會是《基本法》賦予港人的權利，民航局作為國家級機構，不應隨意訂出政策，限制港人合法行使基本法賦予的權利和自由，破壞一國兩制。空總又寄望國泰航空及航空業界持份者，與所有航空從業員一起面對反修例風波帶來的各種考驗。

明報記者

（反修例風暴）

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