美領館人員晤黃之鋒羅冠聰 駐港公署批接觸港獨頭目

公署有關負責人強調，堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務，強烈敦促美駐港總領事館人員恪守《維也納領事關係公約》等國際法和國際關係基本準則，立即與各種反中亂港分子劃清界限、停止向違法暴力分子發錯誤信號，停止插手香港事務。

美領館：同日有晤建制議員

美國駐港澳總領事館發言人回應稱，領事當日亦有與建制派和民主派立法會議員，以及美國商界會面。發言人說，香港現時的示威反映港人情緒，以及他們對香港自治受侵蝕的廣泛關注，不可能認為數以百萬人可被操縱；而特區政府尊重《中英聯合聲明》所載的言論和集會自由，及中國政府尊重香港的高度自治，均十分重要。發言人強調，譴責暴力和促請各方克制。

黃之鋒批評，在外交部駐港公署眼中所有爭取「真普選」的人都被標籤為「港獨」。被問到會否擔心未來區議會選舉被取消資格，他稱香港眾志去年派代表參選也曾被取消資格，他現時努力做地區工作，稱若在香港如此動盪時刻，有區選參選人被DQ，反問「想激發幾多人上街」。

羅冠聰批京抹黑反修例運動

羅冠聰稱，當日會面是交流對香港現時形勢的看法，批評北京政府將反修例運動參與者抹黑成有外國勢力控制和分離主義。

（反修例風暴）