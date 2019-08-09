民間記招重申無大台 答允訴求方有平靜

孕婦憂胎兒受催淚彈影響

記者會以「踐踏法治，以謊言和催淚彈治港」為題，於香港社會工作者總工會的旺角會址舉行，發言人換上陳先生和李小姐，與上次發言人一樣穿黑衣、戴口罩和頭盔。主辦方先播放警察打人、用過期催淚彈等片段，另有稱受警暴影響者講述經歷。居於深水埗的孕婦利女士將懷孕30周，周二在示威現場觀察，見警方一下子發射30多枚催淚彈，幸有街坊拉她走。她說昨產檢暫無發現問題，但憂長遠影響胎兒，醫生勸她外出要戴口罩，她說，「住在香港是不是錯？」

對於有建制派稱示威者懂得用Telegram、連登，又或在港鐵站預購車票派發需大量金錢，認為示威者背後有組織，李小姐表示「沒有隱形的大台，只有有形的暴政」，「其實香港也是國際金融中心，對於digital age（數碼世代）應有認識。其實他們是否都可以開放自己的眼界，不要故步自封，將眼界停留於過往要靠人力、靠大台才可聚集民衆的年代呢？」

稱數碼世代不必大台

發言人籲建制開放眼界

陳先生舉例，200萬人上街每人捐一元，已有200萬；每人捐一支水，亦有200萬支，「團結就是力量」。他又稱，沒有美國或台灣的人或資金與他接觸。

對於示威者與警方同樣武力升級，運動會否有談判或結束機制，李小姐表示「解鈴還須繫鈴人」，「示威者武力升級，是否因為政府由始至終都不願意回應訴求呢？我們都想過和平正常的日子，但首先要政府回應訴求，我們才有路可走。」她又稱，當社會感覺到政府聆聽訴求、做實事回應民怨，相信市民就會接受。

（反修例風暴）