譚耀宗：社會平靜再考慮獨立調查 民主派批緩兵之計 倒因為果

特首辦昨回覆查詢時，未明確回應是否不排除日後成立委員會，稱特首林鄭月娥早前已詳細回應市民在示威遊行中提出的主要訴求，她已表明面對近期示威中的暴力和破壞行為不斷升級，現時最重要是市民團結一致，放下爭議，一起維護法治，盡快恢復社會秩序。

譚耀宗昨接受港台訪問，引述港澳辦主任張曉明在座談會上稱，政府已回應民間五大訴求，當中是否成立獨立調查委員會或撤回修例，是香港內部可處理的事情。譚認為若繼續同情和包容暴力行為只會助長暴力，現時最重要是「止暴制亂」；對於駐港解放軍會否出動，譚耀宗認為中央絕不希望走這一步，並信任特首和警隊，希望香港可自己解決問題。

葉國謙：不排除中央會事後檢討

港區人代葉國謙昨接受商台訪問表示，中央認為現時不能成立委員會，因對警隊影響很大，但不排除事件完結後就修例事件檢討，他舉例如六七暴動後，政府也曾檢討為何民怨如此大，但非由法官判斷事件中誰對誰錯。

港區人代田北辰昨引述張曉明指出，「現時不是合適的時候」成立調查委員會，應由現有監警會制度處理，當局勢穩定後，再考慮是否成立。田北辰認為，張曉明並沒就成立委員會「關後門」。田稱，若政府不盡快回應市民訴求，擔心現時局勢和示威者情緒未能平息。

葉劉：可仿南非設真相和解委會

不過，身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀認為，成立委員會未必可解決問題，因修例事件的政治性質很強。她說政府可考慮其他方法令社會和解，包括仿效南非設立「真相與和解委員會」，或推動全民和解日，市民當日不穿白衣或黑衣。

警察涉濫用武力問題受示威者批評，民主派會議召集人毛孟靜強調，警察暴力是現時最尖銳的問題，正因政府拒絕成立獨立調查委員會，社會才不平靜，若說平息風波後才獨立調查是「倒因為果」，質疑有關說法屬緩兵之計。她續稱，若政府最終因中央下旨而成立委員會，反問委員會「可以有多獨立？」

大律師公會曾發聲明要求政府獨立調查，執委石書銘認為，除非成立委員會，否則不認為市民會平靜下來。反修例示威者昨舉行民間記者會，發言人陳先生反問，為何不是政府先回應訴求，而是要求示威者先停止示威，強調市民對特首的信任度已跌至新低，市民難相信政府在反修例運動停止後，仍會回應訴求。

明報記者

（反修例風暴）