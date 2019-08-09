涉塗污鐘樓襲喝止者 裝修工控刑毁傷人

報稱裝修工人的34歲被告黎偉邦，左額貼上膠布到庭，控方表示準備好聽取被告答辯，惟辯方申請押後案件以準備相關文件。裁判官將案件押後至9月19日，被告獲准以2000元保釋外出，其間不得離港、須居住報稱地址及每周到警署報到。

兩項控罪分別指出，黎偉邦8月7日於尖沙嘴梳士巴利道無合法辯解而損壞屬於香港政府的尖沙嘴鐘樓外牆，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；以及在尖沙嘴文化中心鐘樓地下對外非法及惡意對李楅濱的身體加以嚴重傷害。

據悉，黎偉邦案發時涉嫌以黑色噴漆在尖沙嘴鐘樓外牆寫上「一派胡言」和「五十年不變」等字句，李楅濱途經現場目睹事件，上前喝止及報警。雙方發生爭執，其間黎偉邦用裝有噴漆罐的袋摔向李，又以雨傘襲擊對方，最終使其手部骨折。

元朗襲擊再拘3男 至今27人

元朗7月21日有白衣人襲擊市民，新界北總區重案組人員經進一步調查後，昨上午分別在打鼓嶺及落馬洲再拘捕2名分別33歲及60歲本地男子，以及於下午在天水圍拘捕一名44歲本地男子涉嫌非法集結，3人現正被扣留調查。事件至今拘捕27人。

【案件編號：KCCC2082/19】

（反修例風暴）