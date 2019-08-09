特寫：宿舍遭磚頭毁窗 濃煙湧入弄哭滿月女

網民號召「燒衣」 警員家庭擬暫搬離

胡先生任職警察，8月5日當晚外出當值。胡太說，當晚有示威者圍堵宿舍並在外牆塗鴉，向宿舍丟雞蛋及磚頭，並放火燒樹。她稱，家中一房間玻璃窗被磚頭所毁，有煙開始攻入屋。而女兒的嬰兒牀放在一窗旁，該窗亦被人丟雞蛋。她當時害怕嬰兒牀旁的窗被毁，故將女兒抱出客廳。

批社會聚焦警方執法

胡太稱，當時磚頭丟到牆身及窗戶「呯呯嘭嘭」，令女兒受驚大哭，加上有煙入屋，怕女兒吸入濃煙不適，遂電召救護車到場，但又怕白車被人圍堵，一度感到十分無助，並擔心生命危險。最後她和女傭陪同女兒到醫院檢查。

胡太留意到有人號召近日到黃大仙「燒街衣」，「好似不是犯法，但攻煙上來影響到人，怎樣制裁他們？」她認為表達自己聲音沒有問題，「個個都有權發聲，但不要影響別人。現在不是表達聲音這樣簡單，而是破壞香港」。

胡太又對示威者不斷挑釁警方感到反感。她說有人在宿舍外牆塗鴉「禍必及妻兒」，「這些是文明人寫的嗎？這些是恐嚇，嚴重影響別人生命」。她又稱，傳媒和社會只聚焦警方執法問題，甚少討論示威者的暴行，「埋沒示威者的陰暗面」。

明報記者

（反修例風暴）