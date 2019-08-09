特稿：鋪紗網拆欄杆 警署宿舍5招防衝擊

昨日有網民發現北角警署外牆圍有白色巨型紗網。警察公共關係科高級警司江永祥昨在例行記者會表示，因應近日不同警署被暴力示威者衝擊，有警署外牆加設紗網，以提升防衛。消息稱，不同警署及宿舍近日已邀請專家視察，因應不同地理環境等因素添加不同防禦措施。

多警署架水馬 玻璃貼膠紙

本報走訪全港20多間警方建築物，包括警署及警察宿舍，發現北角警署正門、側門均有巨型白色紗網遮擋牆身，紗網由繩索拉緊，正門前設有水馬。香港仔警署門外亦設有綠色紗網，主要遮蓋窗戶。至於長沙灣警署，除了報案室門外架設約10個水馬，玻璃窗更貼上「米」字形膠紙，對出街道的欄杆鐵枝疑被拆去，只有10多支鐵柱及橙色膠帶分隔馬路及行人路。

黃竹坑警察訓練學院兩出入口亦設水馬。九龍城警署大部分門口拉上鐵閘，只剩一道玻璃門，並貼「米」字形膠紙。葵青警署及西九龍總區警察總部，有玻璃窗亦貼上「米」字形膠紙。慈雲山警署報案室暫時關閉，門外貼有求助熱線。上水警署、柴灣警署、西灣河水警總區總部等則未見有特別安排。

宿舍拆磚牆 黃大仙窗戶圍木板

宿舍方面，青衣已婚警察宿舍門外，昨午有工人正拆除一幢磚牆。上水警察宿舍、柴灣已婚警察宿舍、元朗已婚警察宿舍、順利紀律部隊宿舍及西九龍紀律部隊宿舍門外設有水馬及金屬活動閘。部分宿舍內有警員駐守及周邊一帶加強巡邏，記者靠近時亦被警員查問。彩虹豐盛街紀律部隊宿舍則未見有特別安排。

周一被示威者圍堵及丟磚頭的黃大仙紀律部隊宿舍，住戶胡太稱近日宿舍有加強保安，包括加高圍欄及有警員駐守，管理處昨亦派人更換被破壞的玻璃窗，並替住戶張貼玻璃防爆貼。至於未及更換的玻璃窗則暫時圍上木板。平台上留有多塊磚頭未有清理。

專家：紗網助擋磚 惟可燃燒

英國機械工程師學會院士盧覺強指出，警署圍上紗網，如有磚頭等硬物丟向警署，因紗網為尼龍，帶有韌性，有助卸力，可抵擋磚頭攻擊。惟尼龍可燃燒，若有人以火種丟向紗網，或釀成危險。至於在玻璃貼上「米」字形膠紙，他說無法令玻璃抵擋磚頭，只能在玻璃被擊碎時碎片黏在一起，避免玻璃碎片四散割傷別人。

明報記者

（反修例風暴）