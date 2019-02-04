110區議員聯署抗議濫捕民選議員

黃學禮：若有需要還會到場

約40名區議員昨前往灣仔警察總部遞交聯署信，信中表示，近日公眾對警方處理遊行集會有否恰當行使警權有質疑，民選議員有需要在現場觀察，以不同渠道向當局發表意見。信中又提到，警方採取行動時，警員及示威者雙方情緒難免高漲，區議員往往擔任緩衝角色，舉例稱莫建成於被捕當晚先後協助6宗救護車個案，亦調停多宗不同意見人士爭執。

前日凌晨在深水埗一度被警員指控暴動及襲警被捕的黃學禮，於同日晚上8時獲釋。他稱剛進入警署時警方稱他參與未經批准集結及阻差辦公，其後獲保釋時，保釋文件則寫案件列作非法集結，又透露警方曾到他家蒐證約15分鐘，未有帶走任何物品。黃學禮稱警方拘捕變本加厲，然而未來若有市民要求，他仍會出現在衝突現場。

早前在上水遊行中，被警方噴胡椒噴霧的西貢區議員呂文光稱，區議員會到示威現場嘗試調停、協助市民，舉例在上水遊行中，若給予示威者更多時間離開，已可避免衝突。他指摘警方使用過度武力，認為已失控，並批評濫權、濫捕愈加嚴重。

（反修例風暴）