中催淚彈「以為會死」 學生攝記仍盼上前線

身旁多是記者 眼角中「重拳」湧血

黎家威自6月起帶着攝錄機走訪各衝突場面，對於警察發射催淚彈橡膠子彈漸成常態，「一開頭我真的好怯，作為一個學生，沒經歷過這些場面，不過現在已習慣了，懂得『閃開』」。

8月5日晚，各區爆發警民衝突，黎在深水埗警署對開欽州街拍攝，當時他戴上防毒面罩、眼罩及頭盔，身穿反光衣。據他拍攝片段，警察先在警署天台舉黑旗，不足15秒後發射催淚彈，催淚彈爆開時四周大部分是記者。

黎憶述，突然感到有一個如拳頭大的硬物，以極高衝力擊中其左眼角，然後便暈倒四五秒。有急救員馬上把他移動到基隆街附近治理，急救員說他左臉上有透明碎片，要逐一取出。他說，被催淚彈彈殼擊中一刻，感到鮮血不停從眼角流下來，「我真的以為自己會死」。

看新聞悉中彈 母親醫院等候

當醫護問他要不要通知家人，黎家威說，「求你不要通知家人」。兩個多月來，他多次瞞着家人到現場拍攝，家人一直不同意他做攝影師，怕他受傷。不過，甫到明愛醫院，便見媽媽和妹妹在等他，「她們看到新聞片中我血流披面，非常激動」。黎的傷口縫上3針，醫生稱會留下約3厘米長的永久傷痕。中彈後數天，黎家威走路仍覺暈眩。他稱現正尋求律師意見，考慮從法律途徑追究警方。

至於受傷後會否不再到現場，甚至不再做攝影師，他說，「（受傷）對我的影響是沒有的」，他希望康復後再執起攝錄機，拍下運動的一點一滴。雖然家人三番四次力勸他不要入行，但他早前看過2013年底至2014年初、記錄烏克蘭反政府運動的紀錄片Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom，加上他修讀新聞系，感到有責任要站在前線記錄運動；他說沒考慮個人安危，只是想「盡少許力去記錄香港這個歷史時刻」，製作一部有關反修例運動的紀錄片。

明報記者 艾博瑜

（反修例風暴）