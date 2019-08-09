傳媒追問射過期催淚彈 警無正面答

警認自行入電池試「雷射槍」

警方前日在記者會上示範近距離使用「雷射槍」，此舉引來爭議。有網民要求警方即場測試，展示5米內發射催淚彈、橡膠子彈、胡椒球彈、海綿彈，是否如警方早前所說的「非致命」。同時，有市民在示威現場檢獲催淚彈殼，懷疑警方使用過期催淚彈，導致接觸後身體起水疱及紅疹等過敏反應。

市民促實測膠彈非致命 警：無需要

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥昨日回應稱，警方使用槍彈及武器前，會了解原廠數據並按指引使用，而原廠已測試，故看不到警方有需要實測。至於警方涉用過期催淚彈的質疑，記者昨日連番追問，但警方均無正面回答究竟曾否使用。江永祥回應稱，使用催淚煙牽涉警方行動細節，他無補充，若市民有任何投訴，可向投訴警察課提出。

另外，警方日前拘捕浸會大學學生會會長方仲賢，懷疑他管有攻擊性武器「雷射槍」，引起外界質疑，大律師公會前副主席、資深大律師彭耀鴻前日亦質疑警方做法不尋常，予人「拉住先」之感，事件並引發過千市民前晚到尖沙嘴太空館外聚集，並使用激光筆，藉此抗議警方無理拘捕。

警稱太空館集會用「雷射筆」

警察公共關係科總警司謝振中表示，留意到前晚集會者使用的裝置是一般「雷射筆」，與從方仲賢身上檢獲的「雷射槍」不同，看不到集會有可疑的地方要即時跟進。謝不認同警方執法不公，重申高級警司李桂華前日已解釋拘捕方仲賢的原因；不過，謝並無解釋，為何警方在無取證下，能判斷到參與集會的市民是使用「雷射筆」而非「雷射槍」。

江永祥補充，稱警方前晚一直留意太空館外的公眾活動，他形容市民用工具照射太空館外牆，無照射或傷害其他人，活動和平有序，警方盡量不希望干預市民和平集會。

（反修例風暴）