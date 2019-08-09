方仲賢拒保候查 釋放前遭搜屋 律師：無落案起訴 警：保留檢控權利

大律師黃宇逸解釋，警方最多拘留疑犯48小時，如想繼續調查，有兩個做法，一是上法庭申請「暫定控罪」（Holding Charge），由法庭決定准許保釋與否；另一是疑犯拒絕保釋，警方拘留48小時後便需放人，警方日後完成調查後，可再提出檢控。黃宇逸解釋，後者與「踢保」有分別，「踢保」是指疑犯申請保釋、應警方要求到警署報到後，拒絕續保。

錢大康稱已問李家超盧偉聰

激光筆為何是武器

方仲賢周二在深水埗購買10支激光筆，被警方以藏有攻擊性武器拘捕。他被捕後不適，一直留院治理。梁兆玉昨晚表示，方仍在發燒，身體欠佳，暫不會出院。浸大校長錢大康昨向師生職員及舊生發電郵，表示過去兩日跟警方及法律界人士了解情况，他昨早向保安局長李家超及警務處長盧偉聰表達關注，要求二人澄清為何激光筆是攻擊性武器、為何擁有未被使用的激光筆會犯罪，以及為何方仲賢被捕時會被暴力對待。

另外，浸大學生會第52屆評議會主席雷樂希批評，錢大康在前日聲援方仲賢的集會上回應空泛，只不停重申會與警方周旋，亦無正面回應會否向投訴警察課投訴，及表明立場譴責警方。他發起於昨日新生註冊日期間停辦校內學會招募新生程序，約40個校內組織響應，亦有100多名學生在校內靜坐抗議，部分人穿上黑衣、戴上頭盔。雷表示，新生註冊日是新生對學校的第一印象，同學靜坐抗議可作為「震撼教育」，看到學校高層有多不堪。

逾百學生靜坐抗議錢回應空泛

雷昨午亦與同學到錢大康的府邸，在正門貼上聲明，譴責錢處理方被捕一事的手法與態度，並將文宣摺成紙飛機投進府邸。

浸大：新生註冊如常進行

浸大發言人表示，新生註冊如常進行，新生如有任何疑問或困難，可向教務處查詢，職員會提供協助或再作安排。對於有同學靜坐，大學尊重同學表達意見的自由。

明報記者

（反修例風暴）