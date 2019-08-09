方仲賢拒保候查 釋放前遭搜屋 律師：無落案起訴 警：保留檢控權利

【明報專訊】周二（6日）被警方以藏有攻擊性武器拘捕的香港浸會大學學生會會長方仲賢昨晚獲釋。警方表示，方仲賢拒保候查，已獲暫時釋放，警方保留檢控權利，案件續由有組織罪案及三合會調查科人員跟進調查。方仲賢代表律師指出，方獲無條件釋放，不再受警方監管，警方亦無落案起訴。浸大學生會外務副會長梁兆玉稱，警方於釋放方仲賢之前，持搜查令進入方的寓所搜查，方今晚會召開記者會交代所有事情。
大律師黃宇逸解釋，警方最多拘留疑犯48小時，如想繼續調查，有兩個做法，一是上法庭申請「暫定控罪」（Holding Charge），由法庭決定准許保釋與否；另一是疑犯拒絕保釋，警方拘留48小時後便需放人，警方日後完成調查後，可再提出檢控。黃宇逸解釋，後者與「踢保」有分別，「踢保」是指疑犯申請保釋、應警方要求到警署報到後，拒絕續保。
錢大康稱已問李家超盧偉聰
激光筆為何是武器
方仲賢周二在深水埗購買10支激光筆，被警方以藏有攻擊性武器拘捕。他被捕後不適，一直留院治理。梁兆玉昨晚表示，方仍在發燒，身體欠佳，暫不會出院。浸大校長錢大康昨向師生職員及舊生發電郵，表示過去兩日跟警方及法律界人士了解情况，他昨早向保安局長李家超及警務處長盧偉聰表達關注，要求二人澄清為何激光筆是攻擊性武器、為何擁有未被使用的激光筆會犯罪，以及為何方仲賢被捕時會被暴力對待。
另外，浸大學生會第52屆評議會主席雷樂希批評，錢大康在前日聲援方仲賢的集會上回應空泛，只不停重申會與警方周旋，亦無正面回應會否向投訴警察課投訴，及表明立場譴責警方。他發起於昨日新生註冊日期間停辦校內學會招募新生程序，約40個校內組織響應，亦有100多名學生在校內靜坐抗議，部分人穿上黑衣、戴上頭盔。雷表示，新生註冊日是新生對學校的第一印象，同學靜坐抗議可作為「震撼教育」，看到學校高層有多不堪。
逾百學生靜坐抗議錢回應空泛
雷昨午亦與同學到錢大康的府邸，在正門貼上聲明，譴責錢處理方被捕一事的手法與態度，並將文宣摺成紙飛機投進府邸。
浸大：新生註冊如常進行
浸大發言人表示，新生註冊如常進行，新生如有任何疑問或困難，可向教務處查詢，職員會提供協助或再作安排。對於有同學靜坐，大學尊重同學表達意見的自由。