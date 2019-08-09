22國發旅遊提示 旅客跌幅惡化

貿戰示威夾擊 零售額跌幅擴至雙位數

邱騰華表示，受中美貿易戰影響，出口貿易、零售均現跌幅，加上自6月爆出反修例風波令情况雪上加霜，零售生意額6月按年跌6.7%，7月擴至雙位數跌幅。

運輸及房屋局長陳帆補充，因中美貿易戰升溫，上半年港口貨櫃吞吐量跌8.1%，較去年全年5.7%跌幅大；空運貨上半年亦按年跌6.8%，反映目前面對巨大挑戰。至於本港內部，他留意到網上發起一連3天機場集會，當局與民航處、機管局、航空業界會緊密聯繫，呼籲旅客預留充足時間前往機場。

現時有22個國家對香港發出旅遊提示，澳洲及美國的提示均設四級制，最高級提示建議不要前往有關地區，近日兩地先後提升對香港的級別至第二級，提醒來港要提高警覺（見表）。

邱騰華表示，7月底去信各駐港總領事館表達本港很安全，但近兩周見和平示威轉趨衝突；對於外國媒體大肆報道質疑警方用過度武力鎮壓示威，予人感覺香港不安全，他說尊重傳媒報道，旅發局常收到外國詢問香港情况，港府與領事館保持溝通。至於7月21日元朗現白衣人襲擊市民，或令旅客卻步，他說「任何人穿什麼衣服，暴力違法，法律不能容納」，呼籲各界復歸和平、理性和守法。

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖稱，外國旅客感覺香港不安全，他公司接到五成經貿客申請延期來港，甚至取消來港出席會議，8月至今無新增經貿客訂單，若情况持續，料生意額將按年跌六成。

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷亦稱，其經營的旅行社國聯假期，每月本有約3000至4000名東南亞散客和團客，惟7月大減近一半至2000人，8月已報名旅客降至1100人，9月更跌至529人；另聽聞有些接待旅客的酒樓因生意不佳，員工要停薪留職。

業界：酒樓旅社員工遭停薪放無薪假

旅遊業議會主席黃進達稱，7至8月本港旅遊市道漸趨惡化，短途市場和長途市場分別有多於五成和約三成旅行團取消。內地旅行團方面，旅遊業議會資料顯示，以往8月平均每天約有200團，今年8月僅約140團。他亦聽聞有旅行社要員工放無薪假。他說已盡力協調及聯絡港府，並積極與海外旅行社解釋香港局勢。

另外，菲律賓總領事館昨晨會見外傭中介，香港僱傭代理協會主席張結民向領事館人員稱本港市况安全，合約傭工居於僱主家中鮮受影響，建議僱主提醒菲傭勿到集會地點，有需要可安排菲傭改於平日放假。不過自7月21日元朗發生白衣人襲擊巿民後，他經營的海外僱傭中心就收到約30至40名菲傭申請延期來港。菲總領事館回覆現正收集各方意見，本周內向菲律賓當局交報告，暫未擬停止菲傭供港。

（反修例風暴）