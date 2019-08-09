機場T1登記大堂3天限進出 應對網民發起集會 須持登機證工作證

【明報專訊】反修例示威持續，有網民發起今起一連3日於機場一號客運大樓（T1）接機大堂舉行「萬人接機」活動，機管局今起連續3日罕有實施機場進出管制，只准許持有24小時內離港機票或登機證的旅客或機場員工進入一號客樓大樓旅客登記大堂。警方昨表示留意到有關機場集會消息，暫未接獲申請，強調機場範圍受法律規管，呼籲參與集會者守法，勿滋擾旅客及擾亂秩序。國泰籲旅客預留充裕時間往機場，及上網辦登機手續。
機管局：為維持旅客暢順登機 保安協助出入
機管局回覆時證實安排，稱留意到網上有人發起本月9至11日機場集會，安排是為維持離境旅客登機過程及客運大樓運作暢順，又表示機場保安人員會在場協助旅客或機場員工進入該處範圍。
國泰航空昨晚在網上發出旅遊提示，表示路面交通及公共交通設施可能擠塞，提醒旅客預留充裕時間前往機場，並稱進入機場時有可能有額外安全措施，建議網上辦理登機手續。
有網民發起今午1時起一連3日，於一號客運大樓接機大堂舉辦「萬人接機」活動，並無向警方申請不反對通知書，強調是和平、理性、非暴力，「和平靜坐，不衝擊、不破壞、不入禁區」，促請政府答應五大訴求及停止暴力打壓示威遊行。
空姐：穿制服不放行 需身分證明
本報取得一份機管局昨晚發放的內部通告，稱為確保一號客運大樓運作暢順，今日至本月11日（周日）上午6時至晚上11時59分，將於一號客運大樓旅客登記大堂實施進出管制安排。
文件指出，持有將於24小時內離港機票或登機證及有效旅行證件的離境旅客，或持有身分證明如機場禁區通行證的機場員工，才可進入一號客運大樓旅客登記行段。有空姐向本報記者表示，當局已講明，即使身穿空中服務員制服也不會放行，必須持有上述身分證明文件。
每行8鐵馬候命 昨未見加強警力
本報記者昨晚到機場一號客運大樓旅客登記大堂觀察，發現大堂每行放有8個鐵馬，未見明顯警力加強。記者以旅客身分向國泰航空地勤職員查詢，獲提醒今日登機手續或需更長時間，宜提早網上辦理手續。準備離港的市民胡先生相信，安排應不會對旅客有太大影響，但質疑市民會不能送機。他認為本港示威者克制，對上一次機場「和你飛」集會亦和平，認為今次安排「多此一舉」。
市民指多此一舉：示威者克制
姚思榮指合理：活動規模大
公民黨立法會議員譚文豪質疑機管局對活動「少少過度緊張」，認為做法會對旅客造成不便。旅遊界立法會議員姚思榮認為，市民號召萬人入機場，活動規模大，若屆時人數多，或有影響遊客出入或延誤登機的風險，認為於登記大堂實施進出管制措施，做法合理。他稱上次機場集會和平，但少數人曾與旅客有言語衝突，業界亦對機場大規模集會感擔憂。
警：過去一周示威趨激烈 勿擾機場秩序
被問到今日機場集會時，警察公共關係科總警司謝振中表示，機場人流密集，雖然過去機場集會較和平，但過去一周示威暴力行為愈趨激烈，留意到有國家已提高對本港的旅遊提示，因此呼籲如有人在機場發起集會，須和平守法，不要作出滋擾行為，騷擾機場秩序。他呼籲如有市民計劃今日至周日要外遊或回港，需密切留意機場消息。
本報翻查機場地契，有條款提及機管局應予公眾於任何時候，在合法情况下可自由進出包括客運大樓等設施。不過《機場管理局附例》第9條指出，機管局在「合理地認為就機場在安全、保安周全及有效率的情况下營運方面的利益而言」，可拒絕任何人進入或離開包括客運大樓內的公眾區的區域。
明報記者
（反修例風暴）
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