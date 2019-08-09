機場T1登記大堂3天限進出 應對網民發起集會 須持登機證工作證

機管局：為維持旅客暢順登機 保安協助出入

機管局回覆時證實安排，稱留意到網上有人發起本月9至11日機場集會，安排是為維持離境旅客登機過程及客運大樓運作暢順，又表示機場保安人員會在場協助旅客或機場員工進入該處範圍。

國泰航空昨晚在網上發出旅遊提示，表示路面交通及公共交通設施可能擠塞，提醒旅客預留充裕時間前往機場，並稱進入機場時有可能有額外安全措施，建議網上辦理登機手續。

有網民發起今午1時起一連3日，於一號客運大樓接機大堂舉辦「萬人接機」活動，並無向警方申請不反對通知書，強調是和平、理性、非暴力，「和平靜坐，不衝擊、不破壞、不入禁區」，促請政府答應五大訴求及停止暴力打壓示威遊行。

空姐：穿制服不放行 需身分證明

本報取得一份機管局昨晚發放的內部通告，稱為確保一號客運大樓運作暢順，今日至本月11日（周日）上午6時至晚上11時59分，將於一號客運大樓旅客登記大堂實施進出管制安排。

文件指出，持有將於24小時內離港機票或登機證及有效旅行證件的離境旅客，或持有身分證明如機場禁區通行證的機場員工，才可進入一號客運大樓旅客登記行段。有空姐向本報記者表示，當局已講明，即使身穿空中服務員制服也不會放行，必須持有上述身分證明文件。

每行8鐵馬候命 昨未見加強警力

本報記者昨晚到機場一號客運大樓旅客登記大堂觀察，發現大堂每行放有8個鐵馬，未見明顯警力加強。記者以旅客身分向國泰航空地勤職員查詢，獲提醒今日登機手續或需更長時間，宜提早網上辦理手續。準備離港的市民胡先生相信，安排應不會對旅客有太大影響，但質疑市民會不能送機。他認為本港示威者克制，對上一次機場「和你飛」集會亦和平，認為今次安排「多此一舉」。

市民指多此一舉：示威者克制

姚思榮指合理：活動規模大

公民黨立法會議員譚文豪質疑機管局對活動「少少過度緊張」，認為做法會對旅客造成不便。旅遊界立法會議員姚思榮認為，市民號召萬人入機場，活動規模大，若屆時人數多，或有影響遊客出入或延誤登機的風險，認為於登記大堂實施進出管制措施，做法合理。他稱上次機場集會和平，但少數人曾與旅客有言語衝突，業界亦對機場大規模集會感擔憂。

警：過去一周示威趨激烈 勿擾機場秩序

被問到今日機場集會時，警察公共關係科總警司謝振中表示，機場人流密集，雖然過去機場集會較和平，但過去一周示威暴力行為愈趨激烈，留意到有國家已提高對本港的旅遊提示，因此呼籲如有人在機場發起集會，須和平守法，不要作出滋擾行為，騷擾機場秩序。他呼籲如有市民計劃今日至周日要外遊或回港，需密切留意機場消息。

本報翻查機場地契，有條款提及機管局應予公眾於任何時候，在合法情况下可自由進出包括客運大樓等設施。不過《機場管理局附例》第9條指出，機管局在「合理地認為就機場在安全、保安周全及有效率的情况下營運方面的利益而言」，可拒絕任何人進入或離開包括客運大樓內的公眾區的區域。

明報記者

（反修例風暴）

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