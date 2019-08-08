陳茂波：7月經濟挑戰更大 稱最重要撐企業保就業 主力助中小企

密切關注市場 指股匯銀行仍順暢

陳茂波指出，中美摩擦升溫、地緣政治風險亦不斷升溫，尤其中美貿易摩擦對香港經濟影響不少，其溢出效應對香港金融市場影響會逐漸增加，但政府與金管局、證監會有密切聯繫，近日密切關注金融市場情况，目前看來股市、匯市及銀行等各個金融範疇運作仍暢順及有序。

對於人民幣貶值，陳茂波稱，若以人民幣兌一籃子貨幣看，跌幅仍輕微，對比整個亞洲市場貨幣，人民幣貶值幅度仍較印尼、韓國低。至於會否出現走資，陳茂波說政府一直有留意市場是否有沽空港元的動作，目前未見異常，且香港處理相關情况完全有經驗。

陳茂波重申，現時最重要是撐企業、保就業，以減低市民生活壓力。撐企業主要在中小企方面着手，包括協助資金周轉、開拓更多市場，目前正與其他政府部門探討，亦有議員就此提交建議，萬一市場情况進一步轉差，政府會適時採取應對措施。

華僑永亨：需看低消費慾下投資轉弱否

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，中美貿易摩擦於第二季開始至今，對本港經濟帶來較大影響，如9月關稅執行，影響將更大；而6月起的持續示威活動，影響旅遊相關及零售行業，但她說旅遊相關行業佔GDP比重不高，主要看零售及居民消費意欲降低下，企業尤其地產投資會否也轉弱，唯一可期是政府支出或會增加，但相信難抵消其他負面影響；另一個考慮因素是去年第三及四季的低基數，或令GDP放緩沒那麼嚴重。

但總體而言，李若凡對第三季經濟表現傾向悲觀，但就算按季負增長，也只是技術層面上香港進入「技術性衰退」，「實際上說，用轉弱會比衰退更適合，除非連按年增幅都連續負增長」。

明報記者

（反修例風暴）