涉回掟催淚彈 男子控暴動

被告李澤霖（32歲），昨日在觀塘裁判法院出席聆訊，暫毋須答辯。被告在庭上神情從容，其左右臉和右手肘均包着紗布。辯方透露，被告任職產品包裝設計，身上傷勢均於被捕時造成。

兩項控罪指出，李澤霖於本月5日在黃大仙龍翔道與其他身分不詳的人參與暴動；另於同日同址未能在身穿制服的警務人員規定下，出示身分證明文件以供查閱。

據了解，事發當日下午3時，約300名示威者衝出黃大仙龍翔道，利用垃圾桶和鐵馬霸佔東西行線。警方於3時15分在正德街清場，並在距離示威者20米外設置防線，示威者在警方呼籲下沒有離開，且開始衝向警方防線，有示威者向警方擲雨傘和頭盔；被告當時站在前線，被指向警員擲頭盔和一把黃色雨傘。警方其後發射催淚彈，被告被指撿起催淚彈回掟警方，繼而被捕。

5人噴黑交通燈控刑毁

裁判官應控方要求押後案件，並准許被告以5000元現金保釋，其間不得離港，並須定期到警署報到和遵循宵禁令。

另外，5名22至32歲被告劉佳妮、陳祖澤、黃榮津、冼迪及羅永恆，涉於8月5日凌晨在荃灣一帶噴黑4盞交通燈，昨日各在東區裁判法院被控一項刑事毁壞罪，劉及陳另被控未能在規定下出示身分證明文件罪。

5名被告之中，昨僅有3人出庭，其餘兩人則因傷留院。據悉，兩人遭警方制服時受傷，其中一名女子肋骨疑似骨折。至於無恙出庭的3名被告，裁判官應控方申請，將案件押後至10月2日再訊，3人均獲准保釋外出。

【案件編號：KTCC1513／19、ESCC1866/19】

（反修例風暴）