疑張臂攔警助示威者脫身 保釋候訊 夜更清潔工控阻差 須宵禁恐失業

官堅持禁令：自己諗吓

49歲被告何永隆昨身穿綠色迷彩上衣上庭，雙手放在背後，不時垂眼低頭。他暫毋須就控罪答辯，案件押後至10月2日，以待警方進一步調查，其間被告獲准以1000元保釋外出，不得離港、須居住報稱地址及遵守宵禁令。

控罪指何永隆於8月5日在深水埗欽州街與長沙灣道交界阻礙警長馮耀彤執行公務。據悉，案發當晚有大批市民在長沙灣政府合署附近聚集，涉案警長欲上前截查一名男子時，何突然從旁衝出，走到警長與該男子中間，張開雙手攔截並高呼「快啲走啦」，使該男子得以逃脫。

月入1.5萬 獨居鴨寮街

辯方指出，與其他示威相關的案件比較，本案不涉及暴力行為，案發時何穿著拖鞋，沒有戴頭盔、口罩及眼罩，有可能只是路過現場。辯方又透露，何從事夜更清潔工人，月入約1.5萬元，目前獨居深水埗鴨寮街一個單位，其八旬父親則住在護老院，何連本月約5000元租金都尚未繳付，夜更清潔工作是主要收入來源，宵禁令或令他失去工作。

散庭後，何獨自步出法院，又向在場記者詢問櫃員機位置，稱要提款支付餘下的保釋金。

地產經紀歸途中搜3把刀

另外，報稱在利嘉閣任職地產經紀的38歲被告蘇廣達，本周一返回樂華邨途中，經過秀茂坪紀律部隊宿舍時遇到警方截查，被搜出3把刀及剪刀，昨在觀塘裁判法院被控一項管有攻擊性武器及刑事損毁罪名，暫毋須答辯，獲准以2000元保釋，其間不得離港、須每周到警署報到、守宵禁令等，案件押後至10月2日再訊，以讓警方進一步調查。

控罪指出，蘇廣達於8月5日於秀茂坪紀律部隊宿舍地下藏有黑色卡片刀、多用途刀及剪刀各一把，意圖作非法用途，以及於8月6日在秀茂坪警署接見室內，損壞屬於警方的5張會面紀錄。

據了解，被告不滿警方錄取口供時寫上不實內容，故撕毁口供紙。另警方從被告住所搜出52把剪刀、50把袋口刀、15把鎖匙刀、11把開信刀、8把卡片刀，以及斧頭、氣槍各一把。

【案件編號：KCCC2077/19】

明報記者

（反修例風暴）