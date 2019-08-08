接市民求助 深水埗被指阻差區議員被捕 警：做騷咩你

警方於深水埗示威拘捕7男2女，介乎20至45歲，涉嫌非法集結、阻差辦公、藏有攻擊性武器等，行動中發射約20枚催淚彈驅散示威者，一名警員受傷，被捕者包括一名浸大學生，在警署附近涉非法集結被捕，已獲保釋。

警察公共關係科總警司謝振中指有示威者掟磚及擊毁警署玻璃窗等，影響附近居民及報案室運作，別無他法下用催淚彈驅散示威者。

制服在地 棍打臀部索帶綁手

警方前晚11時22分發射催淚彈驅散深水埗警署外人群，惟市民未有散去，繼續留守至凌晨時分。至凌晨1時44分，數十名防暴警察向前推進，將一名身穿藍色上衣、頸上掛有黑巾的男子制服在地，警員及後以警棍打向男子臀部，並以索帶綁起他的雙手，男子表明自己是沙田區議員黃學禮，他稱自己接獲居民求助到場了解，事發時他在場觀察，惟警員指摘黃襲警。傳媒片段所見，警員追趕示威者時與黃碰撞倒地，未見黃有明顯動作。

當時一名警員情緒激動，喝罵黃「原來區議員大晒嘅！唔使守法嘅！」另有警員稱黃參與暴動，問黃「做騷咩你」，又說議員不應知法犯法，形容他的行為辜負了市民期望。黃解釋自己只在行人路上「企喺度」、深水埗區沒有宵禁、自己沒有違反任何條例等，警員隨即質疑，直斥「我對你好失望呀！我都有納稅、我都有投票㗎！我都係香港人嚟㗎！」

黃學禮的助理李志宏表示，前晚有沙田街坊無法離開深水埗，致電黃學禮求助。李說，黃被捕前正在馬路上了解情况，大批警員及後推進，並以涉嫌非法集結及阻差辦公將黃拘捕。李表示，律師昨凌晨已前往長沙灣警署與黃會面。黃學禮涉阻差辦公及非法集結被捕，昨晚獲准保釋，下月需向警署報到。

（反修例風暴）