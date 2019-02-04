法律界3000人遊行 反對政治檢控 陳景生：控暴動手法令人思疑 彭耀鴻：「告咗先」不穩妥

律政司：檢控按守則行事

律政司發言人回應稱，就每宗案件作出檢控與否的決定時，律政司必須就證據和適用法律進行客觀和專業的分析，並按《檢控守則》行事，「不會因涉案人的政治理念或背景而處理上有所不同」，又稱樂意在適合場合聆聽法律界意見。

打破靜默傳統 高呼「鄭若驊出嚟」

法律界黑衣遊行20年來有6次，最近兩次在近兩個月內舉行，均涉及政府修訂《逃犯條例》。昨日遊行在終審法院外集合，在法律界選委和立法會議員郭榮鏗帶領下，途經遮打花園和長江中心，再沿花園道行至律政中心舉行集會。是次遊行近下午1時起行，正值酷熱天氣警告，但大批法律界人士身穿筆挺西裝到場，有人戴上頭盔、防毒面罩等裝備到場，呼籲警方執法時保持克制。

遊行隊伍在律政中心外等待逾1小時，要求與律政司長鄭若驊及刑事檢控專員梁卓然直接對話，更首次打破靜默遊行的傳統，多次高呼「鄭若驊出嚟」、「拒絕政治檢控」等口號，惟鄭和梁一直沒現身。

促獨立調查 張健利：聲音非常清晰

多名大律師公會前主席均有出席遊行，包括資深大律師張健利、李柱銘及陳景生。李柱銘表示，現時律政司選擇性起訴的做法不能接受，又形容政府現時稱多人犯法製造社會混亂，便破壞了法治精神，屬誤導市民的說法；陳景生則表示，政府應成立一個獲市民信任的獨立調查委員會，以尋求事件真相，認為事件並非只關乎警察的投訴，故認為監警會不能做到查明真相的效果；張健利指出，法律不能只成為控制人民的工具，應同時限制當權者行使權力，法律界要求政府成立獨立調查，委員會的聲音已非常清晰。

就前晚浸大學生會長方仲賢遭警方截查後，以懷疑管有攻擊性武器罪名拘捕一事，有大律師形容做法不尋常，對警方的做法不理解。大律師公會執委會委員沈士文認為，警方以「形迹可疑」為由而拘捕該名學生屬砌詞狡辯，又認為一樣物件的性質是否「武器」，要視乎該環境，以及被捕者有否用以襲擊人的意圖，惟目前所見各項元素「乜都冇」，質疑警方拘捕的決定，認為會造成「白色恐怖」。

明報記者

（反修例風暴）