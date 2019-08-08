激光筆現搶購潮 警查鴨寮街檔

店員不知功率 「勿說是跟我買」

昨午約3時半，有便衣警察到鴨寮街售激光筆的攤檔，一名掛有委任證的白衣男警向店員詢問開工和收工時間，吸引途人圍觀並指警察製造白色恐怖。有記者問警方為何到場，警員稱正調查一宗持有攻擊性武器案件。

記者昨亦到鴨寮街購買激光筆，鴨寮街最少5間店舖有售，價錢數十元至過百元，店員介紹最多人買的款式，但稱不知激光筆功率詳情，只知哪款比較光。每次遞給記者試用時，店員先近距離照向自己手心測試光度，並證明激光不會傷害皮膚。問到昨日生意有否好轉，店員笑而不語。

記者買了3支分別射出紅、綠、藍光的激光筆，售40、168及138元，並要求店員提供收據但遭拒絕，「我們今日不開單，無單無據，你不要跟人說是跟我購買，我們賣完就無」。記者問店員為何感到害怕，店員伸手捉着記者手腕，表示「手都震動啦」。

另一檔有售賣激光筆的店主說，「會着火那些（激光筆）現在不賣了」，並向記者稱前日因要交罰款而要休息，堅稱沒有開店。

買家稱觀星玩貓 「購物不需理由」

因警方昨日行動，不少市民走到鴨寮街搶購激光筆，有年輕人也有中年人，有人大手購入10支激光筆，更在店內討論哪款照得較遠、哪款較佳，更帶記者看較高功率的激光筆。有人在街上見記者手持激光筆，更主動詢問哪裏購買。陳小姐（化名）承認，不滿警方前日拘捕學生才特意來買激光筆，準備昨晚「觀星」使用。她詢問了半條鴨寮街的店舖都說沒有賣「觀星筆」，直至看到有多人圍在店外，才找到激光筆。

Erica亦買了兩支激光筆，稱用來玩貓。她認為港人購物不需要理由，認為「愈是白色恐怖，就愈要繼續出來說不會驚」。

（反修例風暴）