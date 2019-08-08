浸大集會 錢大康承諾促警交代

稱雙方暴力皆譴責 認同被捕者沒反抗

除方仲賢外，浸大早前另有一名學生在深水埗警署外一帶被捕，錢大康於集會表示，據他了解該名學生已離開警署。其後台下有人要求錢大康表態會否譴責警方近兩個月暴力，錢回應時先稱自己不是律師，多番追問下稱會譴責雙方暴力，「警方的暴力和示威者的暴力都非常反對」。

浸大學生會前會長劉子頎在台下詢問錢大康，方仲賢前晚有否使用暴力，錢大康說「佢無」，劉再質疑為何不譴責警方昨日行動的「暴力」，錢說現時仍「未找到全部事實」，但認為若方在完全沒抵抗下被警員「叉頸」是警方「唔啱」。有人再追問「買電筒是否暴力行為」，錢回應「買當然不是問題，用才是問題」，即惹來學生不滿，錢大康即離開會場赴另一活動。

錢大康於深夜返回集會，現場學生把方仲賢被捕影片播給錢看，錢看畢後認同方仲賢被捕時沒反抗，認為若買了一些東西而被起訴，表面上確有很大問題，承諾會向警方反映事件，要求警方給予交代及合理解釋。學生追問若警方不起訴方仲賢或法庭判處無罪，會否譴責警方，錢大康稱會追究。

浸大學生會外務副幹事長梁兆玉於集會稱，方仲賢昨只購買功率低、用於匯報的18厘米長「觀星筆」就被捕，卻不理會早前持棍的元朗白衣人，形容警方「選擇性執法」。

浸大教員校友聯署譴責警

另外，有浸大教師昨晨11時發起聯署，譴責警察以「莫須有」拘捕方仲賢，截至昨晚約10時半，約60名浸大現任或退休教職員聯署。方仲賢修讀的歐洲研究亦有校友發起聯署，至昨晚8時收到583個聯署。

（反修例風暴）