聲援浸大生 千人射激光「觀星」 聚太空館不戴口罩沒堵路 參與者：近月罕見

【明報專訊】七夕之夜，有網民發起「全民觀星」活動，共賞牛郎織女星之餘，同時表達對警方昨以管有攻擊性武器拘捕浸大學生會長方仲賢的不滿。逾千人齊集太空館外，大部分人手持激光筆照射上空，上演民間「幻彩詠香江」，高呼「光復香港，『雷射』革命」。
頻呼「無着火」 揶揄警實驗
晚上8時起，市民陸續聚集太空館，人潮沿梳士巴利道排至半島酒店外，但未佔馬路，車輛緩緩在人群穿過。跟過去反修例集會不同，這夜大部分市民沒戴口罩，身穿便服，手執激光筆射向太空館外牆，也有人特意射向報紙甚至對岸的警察總部。「火燒菠蘿包」、「着火」聲此起彼落，在場市民更不停倒數十秒，未見「火光」便大叫「無着火喎」、「回水」、「講大話」，揶揄警方昨午在記者會以激光筆射報紙的實驗。惟現場有人不停提醒勿照射飛機及酒店等，避免造成滋擾。
唱歌跳舞歡呼 未見警佈防
有市民將「沒有暴徒，只有暴政」字句及狗形手勢投射太空館牆上；其他市民改叫「光復香港，『雷射』革命」及扮狗叫回應，亦有人一邊跳舞一邊將身影投射外牆，現場儼如大型的士高。當已故歌手羅文名曲《激光中》及電影《星球大戰》配樂響起，眾人一同和唱及歡呼，氣氛歡樂。亦有大學天文學會成員以激光筆指導市民觀星。全晚未見有警察佈防。
指警「武器」定義模糊成反效果
20歲大學生陳小姐表示，響應活動是希望聲援方仲賢；過去反修例集會因參加者戴上口罩，沒法辨認身分，故學生代表如方仲賢在整場運動屬較具代表的人物，警察拘捕是想營造白色恐怖。她認為警察「攻擊性武器」定義模稜兩可，市民難以接受，造成「反效果」，令更多人大排長龍買激光筆。陳小姐說，昨晚大家都沒戴口罩，氣氛熾熱但輕鬆，「沒有警察就很和平」，是近兩個月難得一見的集會。
28歲的關先生昨特意在深水埗購買一支藍光激光筆出席觀星活動。「昨日警方拘捕行動很不合理，為何購買合法的物件會被捕？」他不擔心購買激光筆被捕，若真被捕是非常荒謬。他批評警方昨在記者會示範激光筆燒報紙非常不合理，因以激光筆長時間定點照射同一位置是「很科學的設定」，在現實環境及示威現場根本不可能長時間定點照射警員。