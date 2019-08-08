聲援浸大生 千人射激光「觀星」 聚太空館不戴口罩沒堵路 參與者：近月罕見

頻呼「無着火」 揶揄警實驗

晚上8時起，市民陸續聚集太空館，人潮沿梳士巴利道排至半島酒店外，但未佔馬路，車輛緩緩在人群穿過。跟過去反修例集會不同，這夜大部分市民沒戴口罩，身穿便服，手執激光筆射向太空館外牆，也有人特意射向報紙甚至對岸的警察總部。「火燒菠蘿包」、「着火」聲此起彼落，在場市民更不停倒數十秒，未見「火光」便大叫「無着火喎」、「回水」、「講大話」，揶揄警方昨午在記者會以激光筆射報紙的實驗。惟現場有人不停提醒勿照射飛機及酒店等，避免造成滋擾。

唱歌跳舞歡呼 未見警佈防

有市民將「沒有暴徒，只有暴政」字句及狗形手勢投射太空館牆上；其他市民改叫「光復香港，『雷射』革命」及扮狗叫回應，亦有人一邊跳舞一邊將身影投射外牆，現場儼如大型的士高。當已故歌手羅文名曲《激光中》及電影《星球大戰》配樂響起，眾人一同和唱及歡呼，氣氛歡樂。亦有大學天文學會成員以激光筆指導市民觀星。全晚未見有警察佈防。

指警「武器」定義模糊成反效果

20歲大學生陳小姐表示，響應活動是希望聲援方仲賢；過去反修例集會因參加者戴上口罩，沒法辨認身分，故學生代表如方仲賢在整場運動屬較具代表的人物，警察拘捕是想營造白色恐怖。她認為警察「攻擊性武器」定義模稜兩可，市民難以接受，造成「反效果」，令更多人大排長龍買激光筆。陳小姐說，昨晚大家都沒戴口罩，氣氛熾熱但輕鬆，「沒有警察就很和平」，是近兩個月難得一見的集會。

28歲的關先生昨特意在深水埗購買一支藍光激光筆出席觀星活動。「昨日警方拘捕行動很不合理，為何購買合法的物件會被捕？」他不擔心購買激光筆被捕，若真被捕是非常荒謬。他批評警方昨在記者會示範激光筆燒報紙非常不合理，因以激光筆長時間定點照射同一位置是「很科學的設定」，在現實環境及示威現場根本不可能長時間定點照射警員。

明報記者

（反修例風暴）