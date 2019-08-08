大律師：須證物件意圖用作傷人

大律師黃宇逸說，攻擊性武器大致分兩種，其一是本質上屬攻擊性武器的類別，例如過往有案例指切肉刀是攻擊性武器，但涉案者亦有合理辯解，如在廚房用作煮食；另一類則是本質上並非攻擊性武器，但可用作攻擊他人，如壘球棍，控方須證明涉案者擬用該物件傷害他人。

海關指出，過去3年成功檢控7宗涉及激光筆的個案，而資料顯示，海關是以《消費品安全條例》檢控商販，而非買家。海關指若發現有違反《消費品安全條例》的情况，會採取適當行動；任何人如進口、製造或供應未能符合「一般安全規定」的消費品，即屬違法，首次定罪最高可被罰款10萬元及監禁一年，其後定罪最高可被罰款50萬元及監禁兩年。

海關3年7檢控 全非買家

海關稱，一般在港市面出售的激光筆，如不受其他法例規管，其產品安全則受《消費品安全條例》及其附屬規例《消費品安全規例》所規管。

根據海關網頁，今年5月有零售商因為激光筆沒裝配相關安全標準規定的安全裝備，違反《消費品安全條例》，被判罰款5000元。

（反修例風暴）