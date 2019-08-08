母質疑方仲賢無反抗仍遭叉頸

發燒氣喘 「變了第二個人」

方仲賢的母親前晚剛抵達日本時，收到兒子被捕的消息，隨即買單程機票，於昨日返港。她昨到醫院探望兒子後稱，感到兒子「變了第二個人」，至昨晚仍有氣喘，又說或因他受了威脅，「神經有少少緊張」，情緒令免疫系統較弱，仍有發燒，食慾不振，又睡不好，左半身有疼痛和麻痹，暫未知原因，而因其身體狀况，仍未能落口供。

陌生人從後拍 「逃走很正常」

方母說，兒子對買「電筒」被捕感憤怒，稱當晚逃走是因穿黑衣的陌生人（便衣探員）從後拍他。她說現時香港有人會在街上持藤條打人，兒子當時的反應很正常，就是「第一時間走，還跟你擁抱？」被問到方仲賢買「電筒」用途，她說不清楚，又稱兒子較少提及有否參與政治示威遊行。

對於方仲賢被截查時曾嘔吐，方母稱不知原因，不知是否與被叉頸有關，但稱兒子那時應喘不過氣。她說作為媽媽，不明白為何在其兒子沒反抗下，警員仍要向他叉頸和恐嚇，感到很心痛，「為何社會這樣對細路仔」。

指涉藏攻擊性武器「莫須有」

對於兒子涉藏有攻擊性武器被捕，方母形容為「莫須有」，稱兒子手無寸鐵，為人內斂和溫馴，「屋企有隻曱甴他也不踩死」。方母稱自己是單親媽媽，目前感徬徨和無助，「個仔是我的依靠」。

（反修例風暴）