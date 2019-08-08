學者：數呎距離燒着紙 料功率過百毫瓦

警照射深色位 較易被激光燒着

警方昨示範時用激光照射報章深色油墨位置。湯說，黑色易吸光，較易被激光燒着。湯兆昇昨示範在氣球的一處塗黑，並以一支不超過5毫瓦的激光筆近距離照着塗黑位置，氣球隨即爆破。他又說，激光光束雖然很集中，但離光源愈遠，光線也難免會散得愈開，能量一分散，所造成的破壞力就會減少，因此以激光遠距快速掃過目標，破壞力就會變得很小。

藍光傷害較紅綠光大

他又說，即使是功率相同，藍色光的能量也比綠光和紅光高。他示範把藍色激光射入湯力水（tonic water），激發了水內的熒光分子發光，呈現一條藍色光束，但是功率差不多的綠色激光和紅色激光則做不到。因此，如果被同樣功率的激光射中眼睛，藍激光的傷害也較大。

理工大學前機械工程學系工程師盧覺強說，教學用途常用的powerpoint激光筆，功率為1毫瓦，沒有太大殺傷力，但若長期照射，亦會影響眼睛。至於工業用途的激光筆功率則較大，平常在實驗室使用時會戴眼罩保護。他過往曾做測試，用一萬毫瓦的激光筆距離一呎射向氣球，2至3秒後氣球便爆破，亦曾試用5000毫瓦的激光筆，在距離兩米射穿豬皮。

醫生：可致眼睛黃斑出血 澳洲有管制

眼科專科醫生賴旭佑稱，對眼睛的影響，要視乎激光筆的能量、照射距離及時間，嚴重者可令眼睛黃斑出血、黃斑裂孔或視膜網細胞受損等，需動手術治療，最快兩三個月可康復，但人人狀况不同，亦未必可完全回復視力。賴近年未有接觸相關個案，他說過往不少文獻中，有案例是小朋友貪玩亂照令眼睛受傷，嚴重更會失明。據他所知，如澳洲等國家對功率1毫瓦以上的激光筆有規管，須領牌才可使用。

（反修例風暴）