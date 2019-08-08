持雞蛋拒解釋 警：不算攻擊性武器

李桂華又說，若市民非「單一性」及「偏向性」地使用該物件，警方不會鹵莽地認為屬攻擊性武器。

指明顯觀星 毋須憂被捕

至於昨晚有市民發起到尖沙嘴使用觀星筆觀星，警方會否大規模搜捕，李桂華說若所有人是明顯觀星，就毋須擔心被捕。有傳媒追問，前晚被捕的方仲賢曾解釋自己是觀星，何以未獲接受，李重申方當時曾逃跑，警員有合理懷疑下拘捕他。

未拘持械白衣人 警：不宜對比

上月21日元朗白衣人襲擊市民一案後，警方稱在南邊圍不見有人持攻擊性武器，惟大批白衣人明顯手持木棍及鐵通等在警員面前出現。被問到警方是否選擇性執法，警察公共關係科總警司謝振中認為將兩案對比並不合適，指是否拘捕，考慮因素不同，如在大型公眾活動需考慮人手是否足夠，「當刻作出拘捕會否令情况惡化」。

有傳媒亦質疑警方近日在示威常使用電筒以強光照射記者鏡頭，謝振中解釋警員晚上工作需用電筒照明，承認可能會照射到傳媒，若有記者懷疑警員長時間刻意照射，可向投訴警察課投訴。

（反修例風暴）