證物激光筆示範威力 警否認妨司法 未經鑑證稱「高能量」 律師：公眾觀感差

稱5休班警購物遇見 否認跟蹤

有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華稱，前晚5名警員下班後在深水埗鴨寮街購買執勤所需的電筒套，約7時半發現方仲賢在排檔指明要選購高性能「雷射槍」，店主示範後現場有燒焦味，方仲賢付4200元買了10支。各休班警因其形迹可疑，遂上前截查，方拒絕交代用途及逃跑，警員於是拘捕他。李稱警方無跟蹤方，當時不知其背景。

李桂華說，《公安條例》內「攻擊性武器」其中一個定義是「適合用作傷害他人」，近月不少警員被「雷射槍」照射致受傷，警方多部攝影機損壞，並指有人於網上討論區稱「一見到有狗開槍就照佢隻眼，但前提要火數夠大」。他說考慮「大環境」因素及事主無提供合理解釋且逃走，「相當可疑」，有合理懷疑拘捕他。

少於1米照射報紙 10秒冒煙

警方昨展示檢獲長18厘米的激光筆，並由警員即場示範其中一支，以少於1米近距離照射《警聲》報紙，約10秒後冒出少許白煙。李桂華形容此非坊間所稱的「雷射筆」，而是「高能量雷射槍」。他說該「雷射槍」無列明功率，排檔涉違反《商品說明條例》，已交海關跟進。他承認示威者與警員的距離較遠，也沒見到有示威者使用「雷射槍」致物件焚燒。被問到有否完成鑑證才定義其為「高能量」，他承認未做科學測試，僅指是基於照射後效果，「我估說它是高能量都（合適）」。

傳媒多番追問警方在法庭審訊前公開討論證據及取用證物，會否影響公平審訊及妨礙司法公正，李稱考慮很久應否示範，但衡量法庭證據及公眾知情權後，認為需向公眾展示實况，否認妨礙司法公正。至於是否未審先判，他說會由法庭處理，「我覺得我無抹黑他，我沒說他要用來做什麼，只是告訴你這支槍的能力可以去到呢度」。他承認事前無徵詢法律意見。

警稱平衡公眾知情權

張達明料不影響法官

法政匯思召集人、大律師吳宗鑾認為，警方或因公眾對案件關注，冀藉示範而合理化拘捕行動，但做法予公眾觀感「不理想」。他說法庭會基於證據作判決，不會僅靠警方說法。他關注警方高調公開對案件的立場，更在未經化驗便作定論，將來或令人質疑警方鑑證工作是否中立。對於警方稱平衡公眾知情權，他認為「知情權這些事交給傳媒便可，記者自己都可做示範」，警方應避免評論案件。

港大法律學院首席講師張達明認為，警方在案件進入司法程序後公開評論案件是不尋常做法，但稱此類案件一般不會有陪審團，法官會視乎證據判斷，相信警方說法不會影響法官，但最主要是影響市民觀感。

涂謹申：示威者遠距非定點照射

民主黨立法會議員涂謹申促警方立即釋放方仲賢。他說警方示範時只有幾呎距離，並定點不作移動照射報紙，但大眾所見，示威者使用時均與警察保持數十呎甚至數百呎距離，光線因遠距離而晃動，無法定點照射，與警方示範大相徑庭。

明報記者

（反修例風暴）