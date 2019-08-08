大規模見各界建制 譚耀宗：傳達要求統一口徑

【明報專訊】港澳辦和中聯辦昨日在深圳舉辦座談會，除邀請全國政協、港區全國人大代表外，亦有青年團體、商界、教育界、專業團體，以至立法會議員、區議員等約550人，有建制派稱規模之大以往少見，認為中央是想建制派統一口徑，並傳達任務。中聯辦主任王志民昨提到4點希望，包括維護特區政府管治權威、用各種行動挺特首和警察、各界要舉辦不同活動將「正氣力量」發揮，以及做深做實青年工作。
王志民形容香港並非「沒有正氣」，關鍵是要通過一場又一場的集氣活動，將影響正氣展示出來，又說香港各界將舉辦守護香港系列和國慶活動，冀大家積極參與。
總商會主席、教大校長赴會
港澳辦主任張曉明在會上表示，港澳辦和中聯辦上次聯合召開座談會是於2014年8月、「違法佔中」發生前。而昨日規模明顯較當年大，當年出席者有人大代表、政協委員和立法會議員，今次還有商界代表如總商會主席夏雅朗，教育界如教育大學校長張仁良，青年界別如民建聯、經民聯等政黨的青年代表等。
全國人大常委譚耀宗會前被問到中央是否想統一所有建制派口徑時，稱「睇來都係」，相信中央希望就香港當前事情傳達分析、看法和要求。港區人大代表團團長馬逢國說，過去如此大規模的座談會少見，認為中央希望建制派團結一致，多發聲支持特區政府和特首林鄭月娥，並有實際行動，共同應對香港當前局面。
全國港澳研究會副會長劉兆佳則稱規模並非罕見，因維持社會穩定除了靠政府和警隊外，亦要靠社會各界力量。