大規模見各界建制 譚耀宗：傳達要求統一口徑

王志民形容香港並非「沒有正氣」，關鍵是要通過一場又一場的集氣活動，將影響正氣展示出來，又說香港各界將舉辦守護香港系列和國慶活動，冀大家積極參與。

總商會主席、教大校長赴會

港澳辦主任張曉明在會上表示，港澳辦和中聯辦上次聯合召開座談會是於2014年8月、「違法佔中」發生前。而昨日規模明顯較當年大，當年出席者有人大代表、政協委員和立法會議員，今次還有商界代表如總商會主席夏雅朗，教育界如教育大學校長張仁良，青年界別如民建聯、經民聯等政黨的青年代表等。

全國人大常委譚耀宗會前被問到中央是否想統一所有建制派口徑時，稱「睇來都係」，相信中央希望就香港當前事情傳達分析、看法和要求。港區人大代表團團長馬逢國說，過去如此大規模的座談會少見，認為中央希望建制派團結一致，多發聲支持特區政府和特首林鄭月娥，並有實際行動，共同應對香港當前局面。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則稱規模並非罕見，因維持社會穩定除了靠政府和警隊外，亦要靠社會各界力量。

（反修例風暴）