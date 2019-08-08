泛民批中央扣帽子：合理化警鎮壓

民主黨副主席尹兆堅認為，中央近期有關解放軍的論調，是想發出威嚇信息。他難以評估中央出動解放軍的機率，但認為毋須太悲觀，因為若中央出兵，便變相宣布一國兩制在一夜之間「玩完」，香港經濟利益將面臨重大衝擊，出現港人逃亡潮，而中國經濟利益也會因此大受影響，他希望中央保持理性。

尹批評中央將反修例運動扣上帽子，強調運動沒有顏色革命特徵，反而有極權政府特徵，因為政府「徇私枉法、羅織罪名」。

毛孟靜：張曉明表態如宣布文攻武鬥

工黨張超雄表示，中央以強硬取態對待反修例運動是錯判形勢、非常危險，因中央愈加打壓，香港市民民怨亦不會消除，社會無法寧靜，只會變得更亂；若當權者繼續執迷不悟，亂局將無法停止，希望中央和港府能夠「臨崖勒馬」。

民主派會議召集人毛孟靜批評，追究警暴和反修例是兩制之下香港的內部事務，中央卻以一國「壓下來」。她形容張曉明昨日的表態是變相向香港宣布「文攻武鬥」，一方面誣陷香港人的抗爭是衝擊一國兩制，另一方面支持警隊，將警隊變成武鬥的武器。

（反修例風暴）