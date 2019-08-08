談五大訴求 張曉明：未夠成熟設獨立調查

張：不能向反對派退讓 泛民斥言論衝擊一國兩制

民主派會議召集人毛孟靜強調，警方行動和成立COI與否屬香港內部事務，中央官員談及有關事情是衝擊一國兩制，而特首林鄭月娥在失去民心下，也淪落到只能靠中央撐腰。她並認為張曉明將香港警隊變成武器，「以各種行動支持警隊」的說法令人驚恐，令人聯想到中央是否想「群眾鬥群眾」。

全國人大常委譚耀宗會後引述張曉明稱，認為現時首要任務是停止暴亂，投訴警隊可透過監警會。新民黨主席葉劉淑儀引述張曉明提到現時沒有條件成立COI，因調查要大家心平氣和及有待沉澱，但現時每星期都有動亂，難以調查。前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩說，會上曾談及是否成立COI，但張曉明指目前暴力持續下，設COI並不成熟。

對於「雙普選」訴求，葉太引述張曉明形容這是「主權爭奪」；梁愛詩認為在現時討論雙普選是添煩添亂和多餘，會提供多一個藉口令市民上街遊行。

撤回修例上，譚耀宗引述張曉明稱修例已壽終正寢；葉太稱張曉明說修例初心無錯，修例工作已完全停止。

至於特赦被捕者，梁愛詩表示，若要特區政府帶頭破壞法治，反問法律面前人人平等，為何在此事上犯法的人可以特赦；又說執法人員當然要守法，但更重要的是市民亦要守法。

（反修例風暴）