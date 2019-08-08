張曉明引鄧小平：港動亂會干預 指修例事件現顏色革命特徵 泛民：態度硬民怨不會消

民主派反駁張曉明說法，批評中央將運動扣上帽子，質疑中央的論調是要合理化警方鎮壓行動；強調中央態度再硬，香港民怨也不會消除，若靠威嚇是不能令社會寧靜（見另稿）。

深圳座談會 稱局面「回歸以來最嚴峻」 當前最需「止暴制亂」

張曉明會上發言個半小時，傳媒首5分鐘可採訪。他說反修例風波已持續60天，暴力愈演愈烈，社會影響面愈來愈廣，中央高度關注香港當前局勢。官方新聞稿引述張在會上稱，反對派和激進勢力以「反修例」為幌子作各種激烈抗爭活動，甚至公然挑戰一國兩制原則底線，如香港局勢進一步惡化，出現特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管；提及按照《基本法》規定，「中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂」。

促挺特首挺警 不容挑戰一國兩制

張提出5點主張，包括重申挺特首林鄭月娥和警隊、不能容忍挑戰一國兩制原則底線的行為（見圖），又稱喊出「光復香港、時代革命」口號、衝擊中聯辦等，是嚴重挑戰一國兩制原則底線，帶有明顯「顏色革命」特徵。

未明言出兵 張：港府可頒戒嚴令

全國人大常委譚耀宗說，張無直接說會出動解放軍，但引述鄧小平在1984和1987年的講話，若香港出現動亂，中央一定會干預。被問香港現時是否動亂，譚只稱現時情况很危險。至於干預是否指出動軍隊，多名與會者稱張沒明言，但說中央有信心特區政府及警方有能力處理香港情况。據了解，張曉明會上亦提到港府有很多事可做，如引用《公安條例》頒布戒嚴令。

梁愛詩：出兵不牴觸一國兩制 梁美芬：港情况未至於需出兵

基本法委員會前副主任梁愛詩認為，雖然中央對港府及警方處理有信心，但不等於中央不會出手，因基本法有規定，如遇動亂，解放軍可應特區政府要求平息動亂，全國性法律亦可在港實施；強調即使解放軍有行動也不會牴觸一國兩制。新民黨主席葉劉淑儀認為，張多次提及「挺警」，因警隊是香港唯一武裝力量，出動解放軍對一國兩制打擊很大。基委會委員梁美芬說，香港未到基本法所指因動亂而要出動軍隊情况，港府有責任和能力解決亂局。

綜合多名與會者引述張曉明，稱香港正發生顏色革命，提到衝擊中聯辦一役，示威者說要廣場立憲、成立臨時政府，是想奪取香港最高管治權；葉太等與會者稱張提到香港出現顏色革命模式，找年輕人在前線，也有人「扮唱聖詩」，用民主自由做口號。

馬嶽：港示威武力未危及國安 劉兆佳：阻嚇「反中亂港力量」

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，現時香港示威中的武力程度不符基本法所指的危及國家安全的動亂，完全在港府可處理範圍，主要暴力是來自警隊。他說張定性「現時是顏色革命」是政治性的任意詮釋，強調五大訴求並無牽涉政體改變，而百萬人參與運動的根源，亦看不到外國勢力介入。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，張曉明的言論是自修例風波以來中央對港最嚴厲警告，他相信中央目前想讓香港自行解決問題，但同時要讓各界作政治和心理準備，表達出動軍隊不代表一國兩制完結、而是要穩定香港局面的信息；並向「反中亂港力量」起阻嚇作用，令市民產生危機感，主動阻止激進暴力行為。

明報記者

（反修例風暴）

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