一芳台果茶微博反罷工 一芳香港：言論無關港代理

稱尊重分店政治立場 信港可包容

早前有「一芳」香港分店貼出「與香港同行」的休業告示，被指響應三罷。「一芳台灣水果茶」周一於微博及微信發表聲明稱「堅決反對暴力罷工」，又指響應罷市的門店已被解約，有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任權利，絕不允許任何意圖分裂國家的行徑。

「一芳」香港分店招牌被人塗鴉成「共芳支那水果茶」，另有台灣網民到一芳水果茶所屬的「墨力國際股份有限公司」創辦人柯梓凱facebook及Instagram留言抗議，並發起「絕不再喝一芳水果茶」。「一芳」香港發聲明稱沒經營微博帳號，微博上言論與香港總代理無關，一芳台灣水果茶屬台灣品牌，香港地區29間分店的營運及管理皆由港人作總代理，香港總代理尊重各加盟分店有個人政治立場，堅信香港是一個可以包容多元意見、自由、開放的地方，為事件造成影響致歉。

（反修例風暴）