佩洛西籲美對港停售彈藥 外交部促停推涉港議案

佩洛西聲明表示，香港特區政府懦弱，拒絕尊重法治及實踐一國兩制，與市民的非凡勇氣形成鮮明對比，強調自由、正義和民主的夢想不會因不公正和恐嚇而消失，香港人值得享有已承諾的真正自治、《基本法》和國際協議所保障的全部權利。她重申，民主共和兩黨議員會與港人團結一致，爭取港人實現充滿希望、自由和民主的未來。她說將續推國會討論《香港人權與民主法案》，努力維護香港的民主自由和法治；又呼籲華府暫停向香港警方銷售彈藥及人群管制裝備。

外交部駐香港公署發言人反對佩洛西的聲明，指她「打着民主、自由的幌子為激進暴徒塗脂抹粉、撐腰打氣」，認為外國干預勢力「赤裸裸的包庇、縱容和支持，那些暴力抗法分子才更加有恃無恐、無法無天」，要求其立即停止與香港暴力違法分子「狼狽為奸」、干預香港事務和中國內政及推動有關涉港議案。

（反修例風暴）