8‧3衝突控非法集結 昨准保釋 DSE生投訴被無故再押警署

被告母：已過48小時

18歲被告陳駿霆昨身穿黑衣、神色平靜上庭，其父母到庭旁聽。控罪指陳駿霆和另9名被告8月3日在旺角彌敦道和亞皆老街交界，與不知名人士參與非法集結。陳駿霆暫毋須答辯，獲准以2000元、不得離港、須遵守宵禁令及報稱居住地址條件保釋，案件押後再訊，以待警方進一步調查。

辯方庭上透露，陳剛完成DSE考試，原本於前日下午3時15分從東區醫院出院，但警方拒絕陳致電律師，令他無法趕及前天提堂及申請保釋，更被警方以過度武力對待。裁判官說，法庭會記錄有關投訴。陳母庭外質疑，警方前日不合理將兒子扣押在北角警署累計已超過48小時，更令她東奔西走，由法庭趕到東區醫院，又再到北角警署，最終仍無法保釋兒子。

另兩被告投訴 官稱記錄在案

散庭後，陳的父母辦理保釋手續時，警員稱因辯方在庭上投訴他遭警員武力對待，要求即時為陳錄口供，即惹來其父母不滿，其後有警長到場調停，稱會把相關案件轉介投訴警察課，安排被告再落口供。陳母拒絕，並表示只想盡快帶兒子歸家，讓他「食餐飯，睡一覺」。被告離開法院時一度痛哭，律師及父親在旁安慰。

旺角再遊行衝突共13人被控，黃大仙衝突有3人被控。其中3名被告亦分別在九龍城及觀塘裁判法院提堂，均獲准保釋至9月30日再訊，包括同被控一項非法集結的浸會大學畢業生蘇澄怡（22歲）、兩名被控在黃大仙區襲警的被告譚皓宇（24歲）和曾天樂（22歲）。其中譚在庭上投訴曾被警員襲擊，導致鼻有骨折，身體不同部位有瘀傷；曾天樂投訴原本昨午於北區醫院出院，卻無故再被扣押在北角警署，以及錄取警誡供辭時涉威嚇及誘導；裁判官將兩人投訴記錄在案。

【案件編號：KCCC2065/19、KTCC1504-5/19】

明報記者

（反修例風暴）