法律界今再遊行 反政治檢控

將靜坐促鄭若驊對話

遊行由郭榮鏗及全體法律界選委主辦，下午12時半集合、12時45分起步，預計下午約2時半完結，由終審法院步向律政中心，途經遮打花園、長江中心及花園道一帶。

今次為法律界3個月內第二度黑衣遊行，上次為6月初，當時郭榮鏗公布有2500人參與；他稱今次醞釀時間較短，參與人數較難估計。

郭說醞釀遊行是因44名示威者被控暴動罪，其後有律政司中人發聲明斥鄭若驊無把關，觸發不少法律界人士認為事件有可能成為法治危機。他稱法律界舉辦黑衣遊行多是針對重大事項，鮮會連續兩月舉行，但現時香港正正出現重大法治衝擊。他說今日焦點將放在鄭若驊及眾高官，要求他們交代，故遊行後亦會靜坐要求與鄭對話。對於鄭若驊拒絕對話會否再有行動，他稱視乎情况。

「守護孩子未來」亦計劃周六上午10時半至12時在中環愛丁堡廣場集會，並遊行至政府總部，正申請不反對通知書，強調屬「和理非集會」、「兒童都可以發聲」。此外，大埔料將於同日舉行遊行；深水埗及東區翌日亦有遊行。

（反修例風暴）