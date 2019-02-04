200組交通燈損毁 鬧市多處人車爭路 佔整體一成 多被剪斷電線噴黑

需一兩日維修 至昨午70組未修復

據運輸署資料，至2018年底，本港約有1913組路口交通燈，即近日受損的數量佔約一成，亦較去年超強颱風山竹襲港損毁的170支交通燈為多。該署指大部分受損交通燈可於一至兩日內完成維修，其餘需較長時間換組件。運輸署呼籲駕駛者駛經有關路口時應加倍小心。

上周六起一連3日的示威中，本報記者均目擊示威者在尖沙嘴、旺角及銅鑼灣等地方剪斷交通燈外露的電線，或噴黑交通燈，另有片段顯示有人以硬物戳破燈罩等。周日在銅鑼灣波斯富街，有示威者破壞交通燈，旁人以傘陣保護；他們向記者透露，此舉是為翌日的大罷工造勢，盼打亂交通秩序，令市民無法上班。

據記者周日所見，由銅鑼灣怡和街、記利佐治街至邊寧頓街，至少34支交通燈被塗污或剪電線；昨日崇光百貨對出一支交通燈至中午仍未恢復，有市民表示要看準時機才能過馬路。

受阻居民憂失民心 指事後應負責維修

旺角彌敦道一帶昨都有多個交通燈受損，由太子至尖沙嘴，最少有5組交通燈失靈。油麻地彌敦道與窩打老道交界昨早交通十分擠塞，車輛停留在黃格內。至中午，旺角彌敦道及亞皆老街交界有3名交通警指揮交通。26歲旺角居民何小姐說，不會因示威者破壞交通燈而反感，「但擔心他們失民心」，並指破壞後應負責維修，不應讓人感覺「無手尾」。反對罷工、在旺角上班的陳小姐則稱「剪斷（交通燈）電線好暴力」，「你（示威者）逼我跟你一起不上班，要『攬炒』，對你們訴求沒幫助」。

香港專業教育學院（青衣）工程系講師何建勳說，剪斷交通燈電線時若造成短路，或會損毁電路板，可能要更換並重新輸入資料，需時一至兩日。他說交通燈電力雖非高壓，但亦使用「市電」供電，有一定風險，剪電線時若沒做足安全措施，有觸電風險，可引致傷亡。

除了交通燈，路政署指有10多區的欄杆和路磚被拆走，一些安全島標柱損壞，另有道路設施被塗污。

示威者拆路壆 助受阻車輛駛離

另外，網上有影片顯示，10多名示威者在沙田新城市廣場對出一段公路拆除用作分隔行車路的路壆，協助受阻巴士在另一行車線離開。

路政署表示前日接報指該段位於大埔公路沙田段的一個「可以移動的路中分隔屏障」裝置被人移開，派員檢查後確定並沒受損，承辦商昨凌晨約4時半已重新安裝，維修費用約數千元。

明報記者

（反修例風暴）