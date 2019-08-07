北角持棍漢打人 警：警署被圍致遲3小時到場

黃小姐前晚7時45分途經北角，看見30多名中年漢在明園西街7-11便利店外聚集，部分穿白衣，當黑衣示威者從銅鑼灣行至北角時，中年漢即拿起木棍竹枝衝前，「不是黑衣先挑釁，而是白衣先衝過去」。他們跨過英皇道東西行車線中間的欄杆，「見到黑衣就『毆』」。其他示威者上前以木棍反擊，中年漢不敵，沿明園西街斜路逃去。黃小姐於8時03分報警，她稱接線生說當時已有人報案，正安排警員到場，約5分鐘後消防車及救護車先後到場。

居民：7時已見持棍人徘徊

北角居民魏先生表示，前晚7時許回家途中已見大批中年人持木棍、籐條等在街上徘徊，示威者出現即上前施襲，部分人不敵示威者向明園西街逃去，並走入「香港第一青年會義工團」會址，會址內有人於窗邊持刀挑釁示威者，示威者遂打破青年會的玻璃，示威者不久散去，而30名防暴警察於約晚上11時許才到場。另外，網上片段顯示，一輛車停在北角一路障前，被示威者打破玻璃，司機亦被示威者拳打，未知原因。

打人者退入「義工團」會址

持刀男稱幫受傷街坊

記者昨早到「香港第一青年會義工團」查詢，前日出現的持刀男自稱義工團召集人邱宗源，他稱前晚事發時正與友人在辦公室食飯看新聞，透過閉路電視看到有黑衣人追打多名不認識、空手的街坊，有3個受傷街坊逃入會址。邱聲稱當時黑衣人持「破竹刀、鐵槌、斧頭、磚頭」等破壞會所大門，及打破一塊落地玻璃，記者要求看閉路電視片段，他改稱閉路電視已被毁壞及沒錄影。翻查資料，「香港第一青年會義工團」於去年初成立，當時「北角羅山派體育會」有人到賀，該會昨在facebook否認與襲擊有關。

示威者打破會所大門玻璃

警方公共關係科高級警司江永祥昨在例行記者會承認，前晚7時許接報有人持械與示威者打鬥，至晚上11時許才有防暴警察到達。江稱當時有大批示威者包圍北角警署，令警員無法離開警署處理案件，又稱前日有21間警署受示威影響暫停服務，令人手調配有困難，要求傳媒對警隊「公道啲」。

（反修例風暴）