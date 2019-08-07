民間記者會：時代革命口號 不同人理解不同

「民間記者會」3名發言人分別是30歲的曾小姐、23歲的金先生及18歲的陳先生（均為化名）。他們穿深色衣物、戴頭盔和口罩。記者會在旺角一商業大廈單位舉行，曾小姐稱場地是由網民借出。

示威者常喊「光復香港，時代革命」，被問示威者是否「搞革命」，曾小姐說確有人提及此口號，這是2016年由梁天琦提倡，到底遊行者所提出的是否與梁天琦的理念相同，他們無從得知。她表示他們並非大台，不同人對此口號也有不同見解。

強調是平台非大台

抗政府一言堂

曾小姐強調民間記者會並非大台，而是平台，因政府每日開記者會，重複指摘示威者，所以需要在同一平台對抗政府一言堂。曾小姐前日透過連登討論區進入昨日記者會籌備的群組，群組成員部分是街坊、物資站成員、和平參與者，也有大家認為比較前線的抗爭者，約100多人。對於記者會的代表性，她認為記者會可引起注意，吸引更多民衆於平台發聲，屆時代表性會擴大。

對於後續行動，陳先生稱，記者會籌備組織不會、無權力、亦不可能叫市民去做任何行為或升級。對於中央會否出動解放軍，陳先生說：「我們作為香港人，當然會擔心大陸會否派解放軍。但當如果香港局勢去到需要解放軍解決，相信香港市民和抗爭者也會be water，知道之後應該怎樣做。我們會回家睡覺。」曾小姐則補充，種種內地的行動，如練兵，都是一種白色恐怖，打壓和平集會和遊行自由。

對於他們是否「不割席」，曾小姐回應只有團結，才能抵抗政府的惡性。記者問是否代表抗爭「無底線」，她說現階段未能回應。金先生也提及，五大訴求缺一不可，未能接受先達到其中某幾項訴求。

稱團結方可抵抗政府惡性

金先生亦反駁財政司長陳茂波前日列舉經濟數據，稱反修例運動影響香港經濟，認為第二季經濟增長放緩是受外圍經濟影響，與6月9日才開始激化的修例爭議無直接關係。對於三罷及不合作運動對市民帶來不便，金先生昨對大衆致歉。

（反修例風暴）