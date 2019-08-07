港澳辦稱港國民教育存問題 葉建源批找代罪羊

稱多學校缺失愛國教育

籲青年多到內地看

央視記者昨稱大量年輕人參加抗爭，問港澳辦對香港青年問題的看法，徐露穎回應說，有些年輕人公然違反法律 ，她非常痛心，認為有「亂港禍港分子」在幕後操縱，將「青年向絕路上推」。她批評有教師鼓動青年學生上街遊行，孩子上街而家長沒有制止，說要加強香港青年的國民和愛國教育，讓他們從小就全面、深入、客觀地了解自己國家和民族。她說，中央時刻關心香港青年成長，知道他們遇到困難和困惑，強調不能以暴力和違法解決，奉勸參與暴力衝突的年輕人迷途知返；又呼籲青年多到內地看看，稱青年若將自己命運與國家民族發展連繫，是非常光明的。

葉建源反駁，反修例運動是跨年紀的全民運動，百萬人遊行中亦有大量愛國市民，若中央政府的判斷不公允，會拉闊與整體市民的距離，是非常不智；而即使探討如何推行國民教育，亦不是灌輸盲目支持政府。他認為要尊重大學生的獨立自主決定，他亦多次呼籲中小學生要遠離危險。

另外，葉呼籲年輕人在這場運動中要謹慎、要有節制，考慮行動時要思考如何得到更多市民支持。

（反修例風暴）