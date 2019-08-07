港澳辦：逼林鄭辭職圖謀不會得逞 斥「光復」挑戰「一國」 泛民：誤判形勢 上綱上線

張超雄：民主派沒能力主導運動

民主派批評中央誤判形勢，不應將反修例運動抹黑成挑戰中國主權，五大訴求與「一國」並無關係；又表示中央續支持林太管治，只會令港人憤怒。工黨張超雄形容，稍有常識的人都知道民主派沒能力主導運動，只是「靠邊站」，極其量是與抗爭者「同行」，不能操控和煽動抗爭者，批評港澳辦「擘大眼講大話」。

港澳辦發言人楊光昨在開場白表明，香港發生的示威遊行已超出集會、遊行自由範疇，演化為極端暴力行為，正將香港拖向危險深淵。他稱特區政府、司法機構和警隊要以守護法治為己任，各司其職、嚴正執法、公正司法，對暴力違法絕不能手軟。

林鄭月娥前日稱反修例訴求已變質，被問到是否上街的市民都是搞革命，楊光說現時暴力犯罪的勢頭未有效遏止，提到事態「由和平表達意見演變為對一國兩制原則底線的挑戰」；稱有人打出「光復香港，時代革命」的口號，反問「想光復香港到哪裏去」，認為從口號就可看出其政治動機是衝着「一國兩制」中「一國」根本的嚴重挑戰。他強調，中央不會放任少數人以暴力行徑將香港拖到危險境地，香港最急迫任務是「止暴制亂、恢復秩序」。他說林太前日稱不會辭職，對她表現出的擔當精神深表讚賞。

港澳辦：政府警隊可恢復社會秩序

被問到會否出動解放軍，楊光說解放軍是維護祖國每寸領土安全無比可靠和強大的力量；駐港解放軍依《基本法》和《駐軍法》相關規定辦事，相信中央政府堅定不移的支持下，特區政府和警隊有完全能力懲治暴力犯罪，恢復社會秩序和安定。對於近日對警隊執法的批評，楊光重申堅定支持香港警方嚴正執法，他對警隊果斷和嚴正執法表示讚賞和由衷敬意。

稱「不合作運動」屬極端暴力犯罪

另一新聞發言人徐露穎提及，香港反對派鼓動市民參加前日三罷，堵塞主要交通，作一連串暴力衝擊，將國旗扯下掉進海中等，所謂「不合作運動」根本不是正常訴求表達，而是極端暴力犯罪行為，挑戰一國兩制原則底線，侵犯國家尊嚴。她批評通過大規模堵塞，令大家無法上班，變相形成罷工現象，「在全世界都是笑話，是掩耳盜鈴、自欺欺人」。

毛孟靜：光復代表反暴反黑

民主派會議召集人毛孟靜批評，「衝擊一國」等指控是上綱上線，對抗爭者並不公平；對於「光復香港、時代革命」口號，她說有年輕抗爭者認為光復香港代表「反暴反黑」，包括反制度暴力，時代革命是要爭取真正的高度自治。她擔心，警隊自恃有中央後盾，執法情况會愈來愈差。

民主黨黃碧雲形容中央誤判形勢，不應將反修例運動抹黑成挑戰中國主權，示威者是反對警方濫暴和制度未能反映民意。公民黨郭家麒強調，反修例五大訴求與「一國」無關，中央續支持林太管治，只會令港人憤怒。

民建聯認同近日連串示威事件已變質，而提出所謂「光復香港」或「時代革命」，是對一國兩制原則底線的挑戰。經民聯稱堅決支持港澳辦的立場，呼籲市民認清當前事態的本質。

明報記者

（反修例風暴）