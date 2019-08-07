人權組織轟警「無差別」攻擊

譴責過量武力 觀察員中彈

民權觀察、香港人權監察及國際特赦組織香港分會昨日召開聯合記者會，批評警方使用過度武力，有違國際人權標準。民權觀察成員王浩賢說，注意到警方多次驅散時大量使用催淚彈，沒有依從使用最低武力、逐步升級的原則，罔顧在場的和平示威者、記者、居民及途人安全。

王舉例，前晚其組織一名人權觀察員到沙田警署外觀察，當時現場無明顯衝擊行動，但警方卻發射催淚彈，導致該觀察員中流彈。他展示該觀察員的背囊，上面有明顯燒穿痕迹，他稱事主手臂被灼紅，批評警方「無差別」攻擊。他認為警方有必要公開使用武器指引，讓公眾監察，另應公開催淚彈成分，說明會否構成健康風險。

香港人權監察發言人葉寬柔批評警方以平射角度，在人煙稠密、鄰近民居的環境發射催淚彈，此舉非常危險，且有違聯合國執法人員守則。她質疑警方稱「迫不得已」使用武力的說法，稱警方向記者群射催淚彈、從後棍毆正離開的示威者，已證明警方武力不合比例，強調警方不能迴避公民社會的質問，促警方交代。

（反修例風暴）