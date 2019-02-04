再拘148人 最小13歲

政府：逾15警設施遭圍堵衝擊

消防：示威擲汽油彈 21宗縱火

政府多個部日代表昨亦開記者會，保安局長李家超稱，前日有超過15間警署或警務設施被圍堵和衝擊，遭縱火、掟磚等大肆破壞。消防處稱，前日有示威者投擲汽油彈及燃燒彈等，該處共處理21宗縱火。

警察公共關係科總警司謝振中稱，近來跨越多區的示威活動中，有一小撮人「騎劫」整場運動，「由原來和平示威演變成有組織摧毁香港的行動」。高級警司江永祥稱，前日使用約800發催淚彈、20發海綿彈和140發橡膠彈，拘捕148人，包括95男53女，13至63歲，涉非法集結、襲警、阻礙警務人員執行職務和藏有攻擊性武器等罪名，另有7名警員受傷，有警員被鋼珠射傷嘴，並有21間警署服務受阻。

7‧21元朗警車不行動

警：不能交代原因

警方處理7月21日晚元朗襲擊的手法備受質疑，謝振中昨稱當天接報11分鐘後，有兩名警員到場並請求支援，其後警方再花28分鐘整合約40名警員往元朗西鐵站行動。對於港台節目《鏗鏘集》揭露多架警車當晚路經白衣人聚集地點時未有行動，他稱不能詳細交代原因。至於為何至今各被捕人只涉非法集結被捕，有警民衝突示威者則被控暴動罪，他解釋一般大型公眾活動均先以非法集結為第一個拘捕理由，因所涉證據最為充足。

記者抗議警暴 記協譴責阻採訪

昨日部分記者戴頭盔及穿反光衣出席記者會，在警方代表進場時用筆敲頭盔，以示不滿警方向記者使用暴力。記協執委林彥邦其間宣讀宣言，強烈譴責警方濫用武力阻礙採訪。謝振中承諾會將信息帶給前線警員。對於前晚有學生記者被催淚彈擊中頭，又有記者一度被指襲警而被帶走，謝振中向二人致歉。

（反修例風暴）