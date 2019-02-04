一日800催淚彈 黃大仙不足歲嬰入院 波及民居 街坊老幼多人不適

前日49示威相關傷者送院

醫管局表示，有49名與前日示威活動相關的傷者到11間公立醫院急症室，分別0至69歲，包括37男12女。至昨午5時半，有5男1女留院，情况穩定。據悉，年紀最小傷者為居住於黃大仙紀律部隊宿舍的不足一歲嬰兒，因吸入催淚煙不適，其後出院。

入院嬰住紀律部隊宿舍

警方連日以催淚彈清場，波及不少民居。周日西環放催淚彈處貼近民居及老人院，有15樓住戶受波及，家中兩歲女兒不停流淚。周一各區放催淚彈再殃及平民，黃大仙紀律部隊宿舍一帶連發催淚彈，有市民拍攝到當時黃大仙下邨二區一個電梯大堂內，有女童掩眼嚎哭，母親立刻用清水為她洗眼，母親及同行兩名男童亦不停搓眼，狀甚痛苦。另一片段顯示，該電梯大堂有其他住戶感不適，有記者用清水協助白髮老人洗眼。

拍片者稱，片中母親及子女從黃大仙地鐵站步行回家，沿途一直受催淚彈影響，該母親說「從未見過香港那麼不安全，但我很感激香港人，站在催淚煙之中仍會互相幫忙」，但她擔心患哮喘的大兒子受影響。

本報記者昨重返黃大仙下邨，管理員蘇先生說周一下午3時半電梯大堂突然有白煙飄入，「好似一嚿雲咁」。居於龍安樓3樓的長者稱當日兩度受催淚彈影響，下午有煙飄入屋，眼和面感刺痛，用水洗眼後6、7分鐘，刺痛感才散去；至傍晚再有白煙入屋，家中兩歲小孩揉眼並連打幾個噴嚏，她隨即帶小孩入廚房躲避。

專家：氣體下沉 兒童吸更多

急症科專科醫生馮顯達稱，嬰兒氣管及心肺系統未發育完成，若接觸刺激氣體，其承受力會較弱。他說嬰兒體積較細，即使與成人吸入等量催淚氣體，吸入量會相對成人多；一歲以下嬰兒呼吸頻率為每分鐘30至40次，成人少於20次，嬰兒或吸入較多催淚氣體。他建議，如催淚氣體入屋波及嬰兒，家長應即時讓嬰兒遠離，並留意其呼吸速度及有否呼吸困難（見表）。

中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌說，催淚氣體密度比空氣高，會向下沉，小童會比成人吸入較多，化學物會刺激黏膜及神經線，令氣管水腫或收縮，他擔心引致哮喘患者會病發，普通人亦有可能出現急性氣管炎。

外國曾有人遭射入頭死亡

據醫學刊物Journal of Clinical Neuroscience，伊拉克曾有27歲男子被催淚彈打中頭，頭骨裂開，深入腦部，出現腦出血、腦水腫及顱內積氣等，入院一小時死亡。另有文獻分析吸入催淚煙的長遠影響，發現在研究前兩年曾吸入催淚氣體者，有咳嗽及痰多的比例較一般人高，出現呼吸困難、晨咳、胸悶等的機率增加2至2.5倍。

調查：八成記者現呼吸病徵

此外，有醫護發起網上調查，蒐集近月採訪放催淚彈現場的記者有否不適。急症科專科醫生鄺葆賢說，團隊訪問近200名記者，初步顯示逾八成出現呼吸系統病徵，包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水及流鼻血等；逾半人曾皮膚紅腫，有人皮膚起水疱；另三成出現腸道病徵，當中約15%肚屙，原因未明。

明報記者

（反修例風暴）