荃灣黑衣人被斬見骨 社區主任：警沒按指示追捕

示威者前日襲衝路障車

謝振中斥「濫用私刑」

另外，前日有示威者在多區襲擊企圖衝過路障的司機並破壞其車輛，警方昨在記者會開首播出數十秒片段，以字幕形容示威者行動包括「濫用私刑」等。警察公共關係科總警司謝振中說，示威者的表現是失去常性，「其他人做錯就用自己方法制裁他們」，兩個月間推翻社會秩序，令一般市民對社區治安感到擔憂。

目擊者：一人捉住一人斬

民陣副召集人陳皓桓前晚目擊白衣人施襲經過。他說，30至40名持木棍和刀的白衣人，於眾安街追斬記者及示威者，其後一名青年在行人路上被兩名白衣人捉住；陳形容當時兩白衣人是「一人捉住、一人斬」，其間不斷說粗口，「想殺人般，斬一刀唔夠斬兩刀，好似完全唔怕」。他說，青年手及大腿中刀，傷口深至見骨，在場人士報警。陳稱警方約在救護車到場後約20分鐘方抵現場，當時白衣人已朝二陂坊散去，警員下車驅散黑衣示威者後便收隊，未有拘捕白衣人。有示威者在衝突中被白衣人踢心口致「暈了一下」，該示威者稱自己手部亦有受傷，其後在朋友協助下到小巷暫避。

襲擊事件後，民主黨荃灣區社區主任易承聰到大鴻輝中心對開了解。依他觀察，警方於11時許派出12輛衝鋒車到場，有街坊向警員指示白衣人逃走方向，惟易指警方沒按照街坊指示方向追捕白衣人，而是往荃新天地方向駛去；後來衝鋒車折返大鴻輝中心對開，易稱自己上前重複指示白衣人方向，他引述警員回覆說：「得㗎啦，有同事會巡邏」，警方車隊隨後於11時37分駛離現場。易表示自己留守至昨凌晨約零時35分，仍未見有警員到場。

警：兩接報案 15分鐘內到場

就上述案件，警察公共關係科高級警司江永祥稱警方前晚約11時收到首個緊急求助個案，約1小時後即凌晨約12時再收到另一宗求助，兩次均於15分鐘內派員到場並恢復秩序。警方稱其後到兩醫院聯絡到3名傷者，案件列在公眾地方打架，由荃灣警區重案組跟進。

據悉，警方接觸到兩名穿黑衣傷者，包括被斬傷者，相信為示威者，惟二人未有向警方提供資料。另有一白衣男子頭部受傷，他向警方稱自己與友人喝酒後經過上址時舉機拍攝，被示威者認為是施襲者後遭追打。

警醫院接觸傷者 兩人拒供資料

荃灣區議員譚凱邦了解過兩名傷者情况，據他所知中刀青年昨早做過肌肉接駁手術。另一傷者年約50歲，姓林，為荃灣街坊，事發時穿白衣，被人以棍毆打致頭顱受傷。另外，工黨社區幹事趙恩來補充，早在白衣人施襲前、晚上8時許，數十名身穿印有「I love香港」藍色上衣的人，於路德圍以長棍及刀襲擊人。該批藍衣人事後往荃灣港鐵站方向逃走，示威者其後於沙嘴道遊樂場找到一個棄置郵包，內有同款藍衣。郵包收件地址為尖沙嘴棉登徑1號19樓，記者到場了解，上址為維港灣酒店，職員說酒店內沒有19樓。

荃灣區議員、實政圓桌立法會議員田北辰昨與荃灣指揮官甘榮耀會面後說，警方8時許有派員巡邏，惟無發現，至再有人報案後再於13分鐘內出動，認為警方是次「唔係無做嘢」，有人稱警方遲來是「口同鼻拗」。

（反修例風暴）